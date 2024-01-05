Торчала из штанов: в одежде телеведущей заметили интересную деталь (фото)

Женщина пыталась таким образом защитить себя, ведь в стране ведутся активные боевые действия.

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Ведущая телевизионных новостей на 14-м израильском канале вышла в эфир с огнестрельным оружием. Литал Шемеш решила таким образом защитить себя от возможных рисков, поскольку страна находится в состоянии войны. Об этом написало в сети Х (бывший Twitter) издание Quds News Network.

На опубликованном фото можно увидеть журналистку, которая сидит дикторским пультом, а сзади из-под ее штанов торчит пристегнутый к бедру пистолет.

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Ведущая новостей показала средний палец, потому что не знала, что идет прямой эфир (видео)

Кстати, Литал Шемеш стоит на учете как резервистка Армии обороны Израиля. В своих социальных сетях она недавно поделилась фотографиями со стрельбища.

"Всю страну мобилизуют для борьбы с терроризмом. Мы не видели такой резни в Израиле за последние 75 лет. Для нас это второй Холокост", — заявила телеведущая в интервью Fox News.

В Израиле достаточно строгие законы, регулирующие личное владение оружием. Но в последнее время чиновники фиксируют невиданный всплеск заявок на получение соответствующих лицензий. На это существенно повлияло нападение боевиков ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 израильских солдат и гражданских лиц.

В прошлые годы израильские власти рассматривали возможность предоставления разрешений на ношение оружия только тем, кто проживает в районах, близких к палестинским городам. Впрочем, уже через несколько дней после нападения со стороны Газы парламент одобрил меры по упрощению этой процедуры.

Ранее Фокус писал, что 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газы, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне.