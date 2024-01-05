Запутался шарф: люди оказались в ловушке на одном из самых высоких аттракционов мира (фото)

HyperCoaster — самые высокие, самые быстрые и самые длинные американские горки в Южном полушарии. Вагонетки остановилась как раз перед достижением "вершины" трассы.

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В Австралии посетители одной из самых высоких американских горок в мире оказались в ловушке после того, как в одного их них запутался шарф. Об этом пишет Daily Star.

Люди, купившие билет на аттракцион DC Rivals HyperCoaster в парке Голд-Кост, застряли после того, как кусок одежды намотался на колесо одного из поездов. Американские горки были немедленно остановлены.

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Пассажирам выдали индивидуальные ремни безопасности и эвакуировали их по одному после того, как контролеры парка сказали им спуститься по лестнице, расположенной рядом. Сотрудники службы безопасности наблюдали за медленным спуском посетителей и следили за тем, чтобы никто не пострадал.

Компания Warner Bros Movie World опубликовала заявление, подтверждающее остановку аттракциона, и сообщила, что люди с HyperCoaster, на котором высота горок достигает 1,4 км, были благополучно эвакуированы с помощью хорошо подготовленных команд.

"Оператор аттракциона и системы безопасности аттракциона сделали то, чему они были обучены. Все гости находятся в безопасности, а поезда остановлены в специально отведенной зоне. Мы понимаем, что остановка аттракциона может расстроить гостей, но именно по таким причинам запрещено брать на борт аттракционов незакрепленные предметы", — говорится в заявлении.

Вагонетки развивают скорость до 115 км/ч Фото: deahotcakes/Instagram

Считается, что HyperCoaster — самые высокие, самые быстрые и самые длинные американские горки в Южном полушарии, с крутым 89-градусным спуском. Вагонетки развивают скорость до 115 км/ч. Аттракцион снова начнет работать, когда устранят неполадку.

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