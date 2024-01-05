Готова ко всему: звезде TikTok запретили рыть туннель под собственным домом (видео)

Женщина по имени Кала планирует построить под своим домом убежище от шторма. Недавно она столкнулась с неодобрением соседей и городской власти.

Related video

Звезда TikTok по имени Кала, копающая туннель под своим домом в Вирджинии (США), получила приказ от местных властей немедленно прекратить работы. Об этом пишет The Independent.

В своих роликах женщина показывает ход строительства своей системы подземных коридоров с октября 2022 года. За это Калу прозвали "Туннельщицей".

Важно

Потратил всего 200 долларов: мужчина живет в доме из природных материалов (видео)

В одном из последних своих роликов американка сообщила, что власти города Херндон выдали ей предписание об остановке работ по ее проекту и требуют немедленного проведения оценки профессиональным инженером.

Звезда TikTok документирует ход строительства своей системы подземных тоннелей с октября 2022 года. По ее словам, она начала строительство с того, что вырезала отверстие в подвале своего дома и начала прокладывать коридор в твердой породе. Затем женщина построила лифт, чтобы поднимать 1000 фунтов (454 кг) материала за раз. Кала использовала сотни бетонных блоков, чтобы установить 22-футовую (около 7 метров) конструкцию на место.

Девушку, у которой более полмиллиона подписчиков, не беспокоят новые городские порядки.

"Получить разрешение и одобрение не составит труда", — сказала она.

Девушку, у которой более полмиллиона подписчиков, не беспокоят новые городские порядки Фото: TikTok

Американка намерена построить убежище от шторма в подвале своего дома.

Издание WUSA9 поговорило с одним из соседей женщины, который живет через дорогу от нее. Неназванный мужчина рассказал, что видел ее пару раз и что его беспокоит отсутствие мер предосторожности. Он считает, что это угрожает его жизни и жизни его соседей. Городские власти заявили, что получили уведомление о том, что в жилом доме, расположенном в черте города, происходят действия, потенциально нарушающие Единый государственный строительный кодекс (ЕГСК).

Ранее Фокус сообщал, что блогер показал жуткий, покинутый семьей на Рождество дом. Жилье буквально разваливается на куски и, кажется, что это лишь вопрос времени, когда все рухнет. Однако внутри много вещей и мебели, которые "застыли" во времени.

Также стало известно, что новый мегаполис может стать "смертельной ловушкой" для миллиардов птиц. Эксперты предупреждают об опасности строительства The Line, архитекторы и инженеры которого обещали сохранить окружающую среду.