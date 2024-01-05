Мужчина услышал, как его такса тихо плачет в ванной: вот что там произошло на самом деле (видео)

Курьезный ролик собрал 13 миллионов просмотров, а также тысячи реакций, лайков и комментариев.

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Хозяин таксы Мэтт Дорник из Лос-Анджелеса, что в США, стал свидетелем курьезной сцены со своим домашним любимцем. Мужчина услышал странные звуки из ванной, напоминающие плач, зашел туда и не поверил своим глазам. Соответствующее видео он опубликовал на странице в Instagram.

"Билл, что ты сделал? Ты застрял?" — написал он в описании к короткому ролику, собравшему более 13 миллионов просмотров, а также тысячи реакций, лайков и комментариев.

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В кадре можно увидеть, что бедный песик залез в штанину джинсов и не может оттуда самостоятельно выбраться.

Биллу настолько тесно, что он едва поднял глаза на своего владельца и лишь стоял с отчаянием в глазах.

Подписчики Мэтта Дорника отреагировали на курьезный случай в комментариях.

"Бедняга! Как он туда попал и, что более важно, почему ваши джинсы оказались на полу в ванной?"

"Такси зарываются во все, что могут. Это действительно опасно для них, если собаку не найдут сразу, она может так задохнуться"

"Однажды я нашла своего пса Гаса в рукаве халата. Это было так смешно, я даже хотела опубликовать фото, чтобы показать вам"

"Он очень смущен"

"Драматическая дрожь"

"Бедняга. Такси известны тем, что попадают в неприятности"

"Билл хорошо выглядит в джинсовой одежде"

"Так напуган, что аж дрожит"

Кстати, в наше время хозяева нередко одевают своих собак, чтобы они не мерзли зимой. Обычно домашние питомцы имеют собственные вещи и не "одалживают" одежду хозяев, как это сделал Билл.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об ужасном поступке 55-летнего Энтони Беллмана из Флориды. Живодер замотал свою собаку Ксилу в черный пакет и выбросил в контейнер для мусора. Животное чудом выжило и вскоре благодаря вшитому микрочипу и веб-камерам "указало" местному шерифу на своего непорядочного хозяина.

Кроме того, мы писали о ньюфаундлендских терьерах Лео и Тедди, весящих около 70 и 75 килограммов. Гигантские собаки, которых часто путают с медведями, стали знаменитостями в городке Лахольм, что в Швеции. 44-летняя владелица великанов, библиотекарь Санела Бекович, даже приобрела новую машину, которая бы их вмещала.