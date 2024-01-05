Как живет уникальная девочка-альбинос с чрезмерно подвижными глазами (фото, видео)

9-летняя Луиза из США страдает от нистагма — ее глаза очень быстро двигаются из стороны в сторону, вверх-вниз и вращаются.

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У 41-летнего дизайнера интерьера Меган МакМоррис из Денвера, что в США, родилась особенная девочка-альбинос — Луиза. Сейчас ребенку уже исполнилось девять лет, и мать решилась публично рассказать, как их семья борется с общественным неприятием этого врожденного заболевания. Об их истории написало издание Newsweek.

"Мы ничего не знали об этом, поэтому было немало вопросов и опасений. Не будут ли другие дети смеяться над ней? Как и почему это произошло? Именно тогда я впервые увидела, как мой муж плачет", — рассказывает МакМоррис в интервью.

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Луиза родилась с глазно-кожным альбинизмом. Кроме того, у девочки диагностировали нистагм, из-за чего ее глаза очень быстро двигаются из стороны в сторону, вверх-вниз и вращаются.

"Когда Луиза была маленькой, помню, я очень расстроилась, потому что она никогда не смотрела мне прямо в глаза. Это было едва ли не самое трудное принять", — сказала МакМоррис.

Женщина добавляет, что всегда волновалась, как ребенок будет жить в будущем — переходить улицу, спускаться по лестнице или водить машину. Также ее беспокоит, примут ли Луизу другие дети. Ведь даже взрослые часто пялятся на ее белые волосы.

Луиза, девочка-альбинос. Фото: TikTok

Кстати, люди с альбинизмом сталкиваются с различными видами дискриминации во всем мире, и это редкое заболевание все еще остается непонятным и стигматизированным.

По данным ООН, за последнее десятилетие в 28 странах Африки к югу от Сахары зафиксированы сотни нападений и убийств людей с альбинизмом. Есть несколько первопричин, в частности ложные убеждения и мифы, формирующиеся под влиянием предрассудков. Это, в свою очередь, приводит к маргинализации и социальной изоляции альбиносов.

"То, что происходит в других частях мира с людьми, страдающими альбинизмом, просто ужасает. Мало того, что они переживают собственные трудности, то вынуждены спасаться от преследований, издевательств и попыток убийства из-за веры в колдовство — это просто непостижимо", — добавляет МакМоррис.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Англии девочка-альбинос и ее папа регулярно подвергаются нападкам со стороны расистов. Родителям особого ребенка достается как от белых, так и от темнокожих сограждан.

Кроме того, мы писали о двухлетней бразильской девочке, которая стала звездой сети из-за редкого генетического заболевания.