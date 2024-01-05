В США пес съел 4 000 долларов: хозяевам удалось восстановить часть денег (видео)

По словам хозяев собаки, ранее их питомец никогда не делал ничего плохого, поэтому они были "шокированы", когда он съел десятки 50-долларовых и 100-долларовых купюр.

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В американском штате Пенсильвания собака породы голдендудль по имени Сесил съел 4 000 долларов. Об этом рассказали хозяева животного Клейтон и Кэрри Лоу в интервью CBS Pittsburgh.

Клейтон сообщил, что в начале декабря положил конверт с пачкой денег на кухонный стол. По его словам, примерно через 30 минут он обнаружил, что его 7-летний пес Сесил решил полакомиться купюрами.

"Я вернулся в комнату, а потом все эти деньги оказались на земле. Он просто вот такой, стоит там, и я такой: "О, черт возьми, он съел немного этих денег и был в шоке". Я крикнул Кэрри. "Он съел деньги, он съел 4000 долларов!" — вспоминает мужчина.

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Хозяева Сесила отмечают, что были "особенно шокированы" поступком своего питомца, так как он был хорошо воспитан и никогда ранее не доставлял им хлопот. По словам Кэрри, они даже могли оставить собаку одного в комнате с ужином, зная, что он не прикоснется их еде.

В результате пара приняла решение попытаться восстановить купюры. Супруги отметили, что промывали ошметки денег по несколько раз, прежде чем принести их в банк. Таким образом им удалось вернуть около 3500 долларов.

"В какой-то момент он сидел на диване, мы смеялись, думая, что внутри этой собаки потенциально может быть 2000 долларов", — сказала Кэрри.

Клейтон и Кэрри Лоу рассказали, как их пес съел $4 000

Напомним, немецкая овчарка в калийорниском Сакраменто в течение нескольких недель привлекала внимание местных жителей. Как оказалось, пес пытался сообщить людям гибели своего хозяина.

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