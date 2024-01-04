"Нет, к черту": категорически не согласный с приговором мужчина вцепился судье в волосы (видео)

Несмотря на то, что охранники почти мгновенно оттянули обвиняемого в сторону, он успел нанести женщине несколько ударов.

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Обвиняемый в зале суда Лас-Вегаса, что в США, неожиданно набросился на судью Мэри Кей Холтус после того, как получил отказ в освобождении под залог. Об этом сообщает телеканал Khuo 11

На опубликованной видеозаписи показано, как обвиняемый Деобра Делоне Редден выкрикивает "Нет, ***, к черту" и набрасывается на служительницу Фемиды, вцепившись ей в волосы. Пара флажков, стоявших по бокам сзади, сразу упали. А напуганная женщина начала звать на помощь.

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Несмотря на то, что охранники почти мгновенно оттащили Реддена в сторону, он успел нанести судье несколько ударов. Сейчас Мэри Холтус находится под наблюдением врачей. В видео можно услышать, как один из сотрудников суда говорит: "Она сильно ударилась головой".

По иронии судьбы, Реддена привлекали к ответственности за избиение при отягчающих обстоятельствах. Накануне он признал свою вину.

Генеральная прокуратура штата Невада уже отреагировала на этот инцидент.

"Посылаем наши самые искренние пожелания судье окружного суда Мэри Кей Холтус и маршалу, также получившему ранение. Ваша преданность правосудию действительно достойна похвалы. Мы желаем вам обоим скорейшего выздоровления", — говорится в официальном заявлении.

Напомним, ранее Фокус писал о 62-летней женщине, которая подала иск в Верховный суд Западной Австралии, чтобы получить разрешение на посмертное извлечение спермы из тела ее мужа.

Кроме того, мы сообщали об аресте 57-летнего Дуэйна Вейдена из Северной Каролины. Мужчина пытался засунуть голову шеф-повара McDonald's во фритюрницу, чтобы отомстить за оскорбление жены.