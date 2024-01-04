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Семья не смогла отправиться в отпуск своей мечты из-за "царапины" в паспорте (фото)

Самолет, рейс, борт самолета, аэропорт, проверка в аэропорту, поврежденный документ, Ryanair ,
Фото: скриншот | Иллюстративное фото

Рейчел и Джейк Бартоны потеряли 1234 фунта стерлингов (почти 60 тысяч гривен) из-за поврежденного документа сына. Парень не смог пройти контроль в аэропорту.

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Семья из Великобритании не смогла насладиться своим долгожданным отпуском из-за небольшого разрыва на паспорте их 19-летнего сына. Об этом пишет Business Insider.

Рейчел и Джейк Бартоны, вместе с сыном должны были сесть на рейс авиакомпании Ryanair 28 декабря из английского аэропорта Ист-Мидлендс в Аликанте (Испания), чтобы отправиться в восьмидневное новогоднее путешествие в близлежащий Бенидорм.

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Семья прибыла в аэропорт, зарегистрировалась на рейс, прошла через службу безопасности и, наконец, оказалась у своего выхода. Началась посадка, и когда родители подошли к стойке, чтобы отсканировать билеты и проверить паспорта, сотрудник Ryanair сказал их сыну Джейку, что его паспорт поврежден. Из-за этого парня не пустили на борт самолета.

На первой странице паспорта, над страницей с фотографией и информацией о Джейке, был разрыв около переплета паспорта. Мать и отец рассказали, что документ был выдан в октябре 2022 года и они никогда прежде не замечали маленькую "царапину". Они считают, что это произошло, когда Джейк использовал паспорт в качестве основного документа, удостоверяющего личность, после того как у него украли бумажник и документы.

Журналистам не удалось найти на сайте авиакомпании информацию о поврежденных паспортах, однако представитель Ryanair сообщил, что верхний угол паспорта также отсутствовал. Родители Джейка все же могли подняться на борт самолета, но без него. Семья решила поискать другие варианты.

Царапина в паспорте, поврежденный паспорт, поврежденный документ, документ, не прошел контроль, не пустили на самолет, отменили рейс Fullscreen
Ранее Джейк Бартон потерял документы и часто пользовалься паспортом
Фото: Business Insider

По словам Рейчел, сотрудник Ryanair сказал, что другие авиакомпании могут согласиться принять паспорт. Семья отправилась в офис другой компании, где им сказали, что разрыв паспорта небольшой и с ним можно путешествовать.

"Они сразу же приняли паспорт и сказали, что постараются посадить нас на другой рейс. К сожалению, другого рейса не оказалось", — сказала она.

Не сумев найти выход их ситуации, семья отправилась домой. Во время прохождения пограничного контроля паспорт приняли.

По словам Рэйчел, в общей сложности семья потеряла 1234 фунта стерлингов (почти 60 тысяч гривен) на перелетах и транспортировке в аэропорт и обратно.

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Также стало известно, что девочка выжила в авиакатастрофе, но ее переехала прибывшая пожарная машина. Она сидела в задней части самолета и, предположительно, была выброшена на асфальт аэропорта, где позже ее раздавило авто спасателей. Ее подругам также не удалось выжить.