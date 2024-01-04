Годами пила чай вместо воды: врачи удалили 300 камней из почки девушки (фото)

Сяо Ю была госпитализирована после того, как у нее поднялась температура и появились сильные боли в пояснице. Врачи обнаружили в организме девушки большое количество камней, которые напоминали "маленькие булочки на пару".

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В Тайване врачи удалили 300 камней из почки женщины, которая пила чай вместо воды. Сяо Ю рассказала, что на протяжении многих лет употребляла только бабл-чай, фруктовый сок и алкогольные напитки. Об этом пишет The Independent.

20-летняя женщина была госпитализирована в больницу Чи Мэй в городе Тайнань в средине декабря прошлого года после того, как у нее поднялась температура и появились сильные боли в пояснице.

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Ультразвуковое исследование показало, что ее правая почка опухла от жидкости и в ней были сотни почечных камней. Согласно данным компьютерной томографии, камни были размером от 5 мм до 2 см и по внешнему виду напоминали "маленькие булочки на паром". Последующий анализ крови также показал увеличение количества лейкоцитов.

Когда девушку расспрашивали о состоянии здоровья, она рассказала врачам, что не любит пить воду, а вместо этого годами заменяла ее такими напитками, как чай с пузырьками, фруктовые соки и алкогольные напитки. Это привело к хроническому обезвоживанию и накоплению минералов в почках.

Иллюстративной фото Фото: Unsplash

Медики провели двухчасовую операцию и извлекли из ее почки около 300 камней. После процедуры состояние женщины было стабильным, и через несколько дней ее выписали. Хирург доктор Лим Чье-ян, который проводил операцию, сказал, что камни в почках могут быть образоваться по нескольким причинам, включая недостаточное потребление воды или диеты с высоким содержанием кальция и белка, сообщает Metro.

Медики провели двухчасовую операцию и извлекли из почек девушки около 300 камней Фото: CEN

Доктор добавил, что в Тайване вероятность образования камней в почках у мужчин в три раза выше, чем у женщин.

Ранее Фокус сообщал, что "опасная болезнь" мужчины, который спешил в больницу, рассмешила соцсети. Он провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.