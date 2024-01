Самый высокий в мире небоскреб скоро потеряет свой статус: фото конкурента

Высота башни Джидда, строящейся в Саудовской Аравии, составит более 1 километра.

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, который считается самым высоким зданием в мире, скоро может потерять свой статус. Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Ожидается, что башня Джидда (или башня Королевства), которую сейчас строят в Саудовской Аравии, будет даже выше Бурдж-Халифы. Если верить документации, ее запланированная высота составит более 1 км, а общая стоимость проекта оценивается в примерно 1,23 миллиарда долларов.

После ввода в эксплуатацию там будут офисные помещения и роскошные апартаменты. Кроме того, на крыше планируется открыть самую высокую в мире обсерваторию.

Строительство башни Джидда на одноименном острове возобновилось только в 2023 году после пятилетнего перерыва. Никаких четких сроков его завершения пока что объявлено не было.

Башня Джидда в Дубае Фото: Guinness World Records

К слову, строительство 828-метровой Бурдж-Халифы началось 6 декабря 2004 года, а официальное открытие отгремело 4 декабря 2010 года. Сейчас там расположен отель, а также фешенебельные резиденции, офисные помещения, смотровые площадки, рестораны и медицинские учреждения.

В послужном списке Бурдж-Халифы целый ряд рекордов, в частности за наибольшее количество этажей (163), самую высокую открытую смотровую площадку (555,7 м), самый высокий фейерверк на здании, запущенный в новогоднюю ночь в 2015 году, самый большой фасад со светодиодной подсветкой (44,9 тыс. м²) и самые высокие жилые апартаменты (385 м).

