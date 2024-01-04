Необычный профиль: раскрыта "тайна" фотографии фельдшера на сайте знакомств (видео)

Просматривая популярный сайт для знакомств девушка наткнулась на профиль одного фельдшера. Она увидела фотографию, на которой парень в униформе делает селфи возле своей машины скорой помощи с открытыми задними дверями.

Related video

Женщина по имени Кэт просматривала популярное приложение для знакомств Hinge, когда наткнулась на профиль фельдшера, со странной фотографией. На заднем фоне виднелось тело человека, лежащее в машине скорой помощи позади мужчины. Об этом девушка рассказала в своем ролике, который она опубликовала в TikTok.

Когда речь заходит о выборе идеальных снимков для приложений знакомств, хочется быть уверенной, что вы покажете себя с лучшей стороны, чтобы произвести хорошее впечатление. Поэтому можно представить себе ужас одной женщины, когда она заметила на заднем плане фотографии одного из парней тело человека в скорой помощи.

Важно

Полиция впервые расследует случай виртуального сексуального насилия над девочкой (видео)

Кэт, известная в сети под ником "catkilledjian", просматривала популярный сайт для знакомств Hinge, когда наткнулась на профиль фельдшера. Она увидела фотографию, на которой парень в униформе делает селфи возле своей машины скорой помощи с открытыми задними дверями. Однако внутри были замечены чьи-то ноги на каталке.

"Назовите меня старомодной, но если бы я вызвала скорую помощь, а мой врач сделал бы фото с моим телом и ногами на заднем плане, я бы взбунтовалась", — говорила в ролике девушка.

Девушка была в ярости Фото: TikTok

Всего за 4 дня ее короткое видео стало вирусным и собрало почти 600 тысяч просмотров. Пользователи TikTok поспешили поделиться своим мнением в комментариях.

Один из пользователей сказал: "Сначала позвольте мне сделать селфи", "Это не имеет никакого отношения к делу". "Это должно быть нарушением HIPAA [Закона о переносимости и подотчетности медицинского страхования]", "Может, он тренировался, а это спасатель Рэнди", — писали люди.

Ранее Фокус сообщал, что "опасная болезнь" мужчины, который спешил в больницу, рассмешила соцсети. Он провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен.

Также стало известно, что женщина рассказала, как заставить любого мужчину захотеть жениться. Марина Нейман поделилась своим особым методом, чтобы быстро получить обязательства от мужчин, которые поначалу говорят, что не планируют серьезных отношений.