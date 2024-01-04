Не было другого выбора: у женщины из-за диеты вылетели все зубы (фото)

Джессика Вилер поделилась своей историей в TikTok и моментально стала популярной.

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38-летняя Джессика Уилер из Техаса, что в США, прославилась в сети как "Королева зубных протезов". Американка потеряла все зубы из-за особой диеты и теперь вынуждена как-то с этим жить. О своей истории она откровенно рассказала в TikTok.

"Я не могу употреблять молочные продукты и мясо птицы, поэтому моему организму не хватает кальция и В12. К тому же у меня сильный дефицит витамина D, а это также влияет на усвоение кальция. Вынуждена принимать множество витаминов, чтобы это компенсировать", — рассказывает женщина.

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Джессика добавляет, что проблемы со здоровьем сыграли свою роль, но были и другие факторы, которые привели к потере зубов. Впрочем, она отказывается говорить об этом из соображений безопасности.

Перед тем, как остановить свой выбор на протезах, блогерша попробовала установить зубные имплантаты. Однако ее организм не воспринял этого, а боль была невыносимой.

Вдобавок ко всему, американка борется с расстройством височно-нижнечелюстного сустава. Именно поэтому решение удалить все зубы стало безальтернативным.

"Прошла путь от недовольства своей внешностью до принятия. Если кто-то не может полюбить меня в худшем состоянии, то и не заслуживает во времена расцвета", — убеждена Уилер.

Когда она поделилась своей историей в TikTok, то моментально стала популярной.

Джессика Уилер потеряла зубы из-за диеты Фото: TikTok Джессика Уилер потеряла зубы из-за диеты Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал об американке Кэтлин Уилсон, которая подала в суд на своего стоматолога и утверждает, что он исказил ее улыбку. Женщина требует по меньшей мере 50 тысяч долларов компенсации.

Кроме того, уборщик, который выдавал себя за стоматолога, удалил мужчине четыре передних зуба в одной из клиник Стамбула.