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"От края до края": 92-летний старик прошел весь Большой каньон в честь покойной жены (фото)

Побил мировой рекорд, старик прошел Большой каньон, почтил память покойной жены, от края до края, Большой каньон, горы, скалы, пустыня,
Фото: Guinness World Records | Альфредо Алиага Бурдио стал самым пожилым человеком, совершившим поход от "края до края"

Поход от края до края через Большой каньона, также известный как R2R, входит в число лучших развлечений для заядлых туристов. Однако подобное путешествие требует тренировок, выносливости и тщательного планирования.

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92-летний мужчина из Германии побил мировой рекорд, став самым старым человеком, который прошел Гранд-Каньон от края до края, и сделал это менее чем за 24 часа. Об этом пишет Guinness Worl Records.

Альфредо Алиага Бурдио завершил 24-мильный (почти 39 км) поход в октябре. Недавно рекордсмен Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что он является самым старым человеком, который совершившим подобное. В некоторых случаях более молодые люди, погибали при попытках преодолеть скалистую местность.

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После того как жена мужчины умерла в 2006 году, Алиага вновь посетил некоторые значимые места, где они путешествовали вместе, и отправился в поход по каньону с дочерью и внуком. Затем, в октябре 2022 года, он побывал там еще раз. По словам представителей Книги рекордов Гиннесса, именно тогда мужчина начал задумываться о том, чтобы побить рекорд как самый пожилой человек, совершивший поход от "края до края".

Официальный шанс представился Алиаге в октябре 2023 года. Тогда он забронировал жилье на Северном склоне и начал свой поход в 6 утра, еще до восхода солнца. Первые пять часов были изнурительными, но после 15-минутного перерыва мужчина восстановился и почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выдержать следующие семь часов.

Побил мировой рекорд, старик прошел Большой каньон, почтил память покойной жены, от края до края, Большой каньон, горы, скалы, пустыня, Fullscreen
92-летний мужчина из Германии побил мировой рекорд
Фото: Guinness World Records

По его словам, его успеху способствовали разум, а также друзья, которых он приобрел на этом пути.

"Я думал о следующем шаге, а не о том, как далеко мне еще предстоит пройти. Тогда все становится не таким подавляющим и вполне выполнимым", — сказал он.

Побил мировой рекорд, старик прошел Большой каньон, почтил память покойной жены, от края до края, Большой каньон, горы, скалы, пустыня, Fullscreen
Фактическое время похода составило 21 час и 15 минут
Фото: Guinness World Records

На преодоление всего пути у Алиаги ушло 34 часа и 2 минуты, а фактическое время похода составило 21 час и 15 минут. Мужчина, живущий в Германии, сказал официальным лицам, что надеется, что его достижение вдохновит других людей заниматься любимым делом и никогда не отказываться от своих целей.

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