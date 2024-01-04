"От края до края": 92-летний старик прошел весь Большой каньон в честь покойной жены (фото)

Поход от края до края через Большой каньона, также известный как R2R, входит в число лучших развлечений для заядлых туристов. Однако подобное путешествие требует тренировок, выносливости и тщательного планирования.

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92-летний мужчина из Германии побил мировой рекорд, став самым старым человеком, который прошел Гранд-Каньон от края до края, и сделал это менее чем за 24 часа. Об этом пишет Guinness Worl Records.

Альфредо Алиага Бурдио завершил 24-мильный (почти 39 км) поход в октябре. Недавно рекордсмен Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что он является самым старым человеком, который совершившим подобное. В некоторых случаях более молодые люди, погибали при попытках преодолеть скалистую местность.

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После того как жена мужчины умерла в 2006 году, Алиага вновь посетил некоторые значимые места, где они путешествовали вместе, и отправился в поход по каньону с дочерью и внуком. Затем, в октябре 2022 года, он побывал там еще раз. По словам представителей Книги рекордов Гиннесса, именно тогда мужчина начал задумываться о том, чтобы побить рекорд как самый пожилой человек, совершивший поход от "края до края".

Официальный шанс представился Алиаге в октябре 2023 года. Тогда он забронировал жилье на Северном склоне и начал свой поход в 6 утра, еще до восхода солнца. Первые пять часов были изнурительными, но после 15-минутного перерыва мужчина восстановился и почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выдержать следующие семь часов.

92-летний мужчина из Германии побил мировой рекорд Фото: Guinness World Records

По его словам, его успеху способствовали разум, а также друзья, которых он приобрел на этом пути.

"Я думал о следующем шаге, а не о том, как далеко мне еще предстоит пройти. Тогда все становится не таким подавляющим и вполне выполнимым", — сказал он.

Фактическое время похода составило 21 час и 15 минут Фото: Guinness World Records

На преодоление всего пути у Алиаги ушло 34 часа и 2 минуты, а фактическое время похода составило 21 час и 15 минут. Мужчина, живущий в Германии, сказал официальным лицам, что надеется, что его достижение вдохновит других людей заниматься любимым делом и никогда не отказываться от своих целей.

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