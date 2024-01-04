Находил даже iPhone: мужчина зарабатывает 48 тысяч гривен в неделю, перебирая мусор

Среди самых ценных находок Мартина — косметические средства и партия лака для ногтей, за которые он выторговал 4,8 миллиона гривен.

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47-летний Мартин из английского графства Кент зарабатывает 1000 фунтов стерлингов в неделю (около 48 тыс. грн), перебирая мусор. Он активно ведет соцсети, в частности TikTok и YouTube, где рассказывает о своих невероятных находках.

В недавнем видео британец снял свой поход в магазин B&M. Там он разобрал мусорные баки и нашел светодиодное зеркало за 18 фунтов стерлингов (870 грн), новенький стеклянный чайник от бренда Russell Hobbs (1400 грн) и шикарную коробку с тележкой для напитков в золотом цвете Deco Glamour Drinks Trolley (800 грн).

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В другой коробке Мартин заприметил дистанционно управляемых "роботов-киборгов" Cyborg Slam Battle Bots, ранее игрушки продавались за 15 фунтов стерлингов, но сейчас стоят 7 фунтов (340 грн) по акции.

Находки Мартина в мусорных баках Фото: TikTok

Также достал зарядную подставку Goodman's "три в одном", еще два зеркала в идеальном состоянии, цветущее дерево с наклейкой (2,9 тыс. грн) и новенькие абажуры.

Находки Мартина в мусорных баках Фото: TikTok Находки Мартина в мусорных баках

Мартин говорит, что начал копаться в мусорных контейнерах еще в детстве, чтобы прокормить свою семью, а сейчас это стало его постоянным занятием.

Кладоискатель, не раскрывший свою фамилию, зарабатывает еженедельно от 200 до 1000 фунтов стерлингов (10-48 тыс. грн). Он работает около 12 часов в неделю, а остальное время тратит на ремонт и продажу своих находок.

Находки Мартина в мусорных баках Фото: TikTok Находки Мартина в мусорных баках Фото: TikTok

Среди его самых ценных находок — iPhone, косметические средства на 30 тысяч фунтов стерлингов (1,4 млн грн) и партия лака для ногтей (4,8 млн грн).

Блогер призывает людей к экономному обращению с отходами, учитывая климатический кризис и непрерывный рост стоимости вещей и продуктов.

Ранее Фокус писал о 76-летнем Фрэнке Спаркесе, который собирал мусор и чистил мусоропроводы вдоль Северной стены в Гримсби (Великобритания) в течение последних 25 лет. Мужчина получил награду за свою работу, однако его не приняли в Центре утилизации отходов.

Кроме того, мы рассказывали, что работники станции сортировки отходов в Нью-Гемпшире (США) чудом нашли бриллиантовое кольцо, которое местная жительница по ошибке выбросила на помойку за день до Дня благодарения.