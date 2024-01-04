Подслушал разговор: мужчина решил "рискнуть всем" и сорвал джекпот в лотерее

Удачные решения мужчины помогли ему стать богаче на 200 тысяч долларов. Он погасил долги и планирует отправиться в отпуск с женой.

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Решение мужчины из города Боуи, штат Мэриленд (США) изменить свои привычки игры в лотерею окупилось крупным выигрышем в Powerball. Об этом пишет Miami Herald.

Один американец подслушал разговор в круглосуточном магазине в Гленн Дейле о лотерее Powerball, и это заинтересовало его.

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"Я услышал, как один из парней в магазине сказал: "Сегодня ночь Powerball", и я подумал, что должен принять участие", — сказал житель Боуи.

По словам представителей лотереи, пенсионер, который еще работает, решил "рискнуть всем" и приобрел билет за 3 доллара. Еще в магазине он заметил, что некоторые из его номеров стали совпадать с выигрышными номерами Powerball.

"Я увидел, что выиграл что-то в магазине. Я не был уверен, сколько номеров совпало, пока не проверил их на своем телефоне дома", — сказал пенсионер, работающий техническим специалистом.

Иллюстративное фото Фото: Wcvb-tv

Оказавшись дома, мужчина понял, что у него совпали четыре из пяти выигрышных номеров. Обычно приз составил бы 50 000 долларов, но функция умножения, которую добавил американец, увеличила сумму в четыре раза.

"Я всегда покупаю Power Play. Обычно это превращает мои 2 доллара в 6 или 8 долларов. Я не планировал, что мой приз составит целых 200 000 долларов", — отметил пенсионер.

По словам представителей лотереи, помимо оплаты некоторых счетов, американец планирует потратить часть выигрыша на отпуск с женой.

В Powerball играют в 45 штатах, Вашингтоне, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США. Шанс выиграть джекпот составлял 1 к 292,2 миллиона, сообщили представители лотереи.

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