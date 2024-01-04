Не тем занимался всю жизнь: детектив в отставке стал миллионером благодаря банкоматам

По словам Пола Алекса, вначале никто не верил в успех его затеи. Но теперь он стабильно зарабатывает более 10 тысяч долларов ежемесячно.

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Бывший детектив в отставке Пол Алекс стал миллионером благодаря банкоматам. Теперь собственный бизнес приносит 35-летнему американцу из Сан-Франциско более 8 миллионов долларов в год. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Пол занялся бизнесом по выдаче наличных в 2018 году. Чтобы увеличить свой доход, он за 2100 долларов (80 тыс. грн) приобрел банкомат и разместил его в маникюрном салоне. Первый месячный доход составил 500 долларов (19 тыс. грн), и дело активно развивалось.

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"Все началось с того, что мой друг подкинул идею. Я начал все обдумывать, исследовал, покупал книги и просматривал видео вплоть до того момента, когда решился воплотить это в жизнь", — рассказывает бывший детектив.

По его словам, в начале никто не верил в успех этой затеи.

"Когда я только начинал свой бизнес шесть лет назад, люди говорили, что банкоматы уже устарели, и я опоздал лет на 20. Но теперь мой бизнес стабильно приносит более 10 тысяч долларов чистой прибыли ежемесячно. И я не вижу никаких признаков, что это изменится в ближайшее время", — пишет он в описании к ролику.

Сейчас бизнесмен является владельцем 30 банкоматов и регулярно проводит мастер-классы, рассказывая о преодолении финансовых трудностей и достижении успеха. Он стремится вдохновить всех остальных на то, чтобы не бояться начать собственное дело.

"Инвестируйте в себя. Самообразование — это наше все", — резюмирует Пол.

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Кроме того, мы рассказывали о беременной жене миллионера, которая потребовала Lamborghini за рождение мальчика.