Дешевле чем ипотека: семья сделала из гаража однокомнатную квартиру (фото)

В доме есть все необходимое для жизни — электричество, вода и интернет.

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Блогерша Джейн Диллон Хорнер из Лос-Анджелеса, что в США, вместе со своей сестрой и мамой живет в крошечном гараже. Об этом она призналась в видео на своем YouTube-канале.

В кадре девушка показывает необычное жилье, где есть все необходимое для жизни — электричество, вода и интернет.

"Сегодня я проведу вам экскурсию по своему дому — это отремонтированный гараж, а также расскажу, почему я живу здесь со своей семьей. Возможно, у меня нет такой необходимости, но на самом деле это очень круто", — говорит Джейн на видеозаписи.

Блогерша из США живет в гараже Фото: YouTube

На первом этаже ее гаража расположена спальня, кухня и гостиная. Значительную часть комнаты занимает кровать размера "king-size", и американская блогерша откровенно признается, что делит ее со своей мамой.

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На чердаке оборудована ванная комната с душем, а также спальня для ее сестры.

Чтобы сэкономить место, семья Джейн использует модульный обеденный стол, а одежду складывает в открытом гардеробе.

По словам американки, гараж прилегает к дому лучшей подруги ее матери. Женщина некоторое время сдавала это помещение в аренду на Airbnb, но очень хотела, чтобы туда заселились друзья. Ведь это значительно дешевле, чем оформлять ипотеку или арендовать полноценное жилье.

Джейн раздражает, когда люди начинают ее жалеть.

"Мне ни в коем случае не стыдно, что я здесь живу. Я люблю свой дом", — резюмирует блогерша.

Напомним, ранее Фокус писал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

Также мы писали о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании. Женщина рассказала, как ей удалось сделать из самого плохого дома на улице уютный семейный уголок. Она показала фотографии до, во время и после капитального ремонта.