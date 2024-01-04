Родители в ужасе: "проклятая" кукла вернулась в дом после того, как ее дважды выбросили

История Эмилии Мадонии напоминает сюжет фильма ужасов. Она и ее муж Мэт долгое время пытались избавиться от жуткой говорящей куклы своей дочери.

Related video

Семья из США была в ужасе после того, как "призрачная" кукла Эльза (Frozen) вернулась в их дом в 2020 году. Игрушка была дважды выброшена на помойку. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Обеспокоенная мама поделилась своими страхами. Игрушка даже начала петь и напугала семью.

Важно

Путеводитель по тайнам человечества: записки и послания, которые поразили всех, кто их читал

В 2020 году Эмилия Мадония из Хьюстона (США) писала в соцсетях, что по ее мнению, у дочери Аурелии появилась "призрачная" кукла Эльза, которую они купили ей на Рождество. В вирусном посте в Facebook, который сейчас удален, женщина объяснила, что игрушка начала пугать их, когда начала петь и говорить на испанском, будучи выключенной.

Они с мужем Мэтом решили выбросить куклу (с разрешения дочери), но с тех пор она дважды вернулась в их дом.

"Мэт выбросил ее несколько недель назад, а потом мы нашли ее внутри на деревянной скамейке. Ладно… мы не выдержали и плотно завернули его в мусорный пакет, положили этот пакет внутри другого мусорного пакета, наполненного другим мусором, и положили его на дно нашего мусорного бака под кучей других мешков с мусором, докатили его до обочины, и его забрали в день вывоза мусора", — писала Эмилия

Кукла дважды возвращалась домой Фото: Facebook

После этого семья уехала в отпуск, думая, что все позади, но когда они вернулись домой, кукла вернулась.

После того как не получилось избавиться от игрушки, Эмили решила, что единственный верный способ это завезти ее далеко-далеко. Поэтому американка отправила ее своему другу Крису, который живет за полторы тысячи километров от них и был удивлен рассказом о "кукле с привидениями". Мужчина получил Эльзу и приклеил жуткую игрушку к капоту своей машины, чтобы она больше никуда не исчезла.

Друг Эмилии поместил куклу на капот машины Фото: Facebook

Многие люди были шокированы этим рассказом женщины.

"Надо было ее сжечь! Если она не горит, значит, она одержима", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак нашел деталь, которая поможет разгадать тайну рейса MH370. Кит Оливер утверждает, что обнаружил важнейший ключ к разгадке загадки пропавшего рейса авиакомпании Malaysia Airlines.

Также стало известно, что новый мегаполис может стать "смертельной ловушкой" для миллиардов птиц. Эксперты предупреждают об опасности строительства The Line, архитекторы и инженеры которого обещали сохранить окружающую среду.