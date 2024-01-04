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Родители в ужасе: "проклятая" кукла вернулась в дом после того, как ее дважды выбросили

Проклятая кукла, игрушка, кукла говорит, говорит на испанском, кукла из фильмов ужасов, кукла дочери, подарили на Рождество,
Фото: Facebook | Жуткая кукла Эльза

История Эмилии Мадонии напоминает сюжет фильма ужасов. Она и ее муж Мэт долгое время пытались избавиться от жуткой говорящей куклы своей дочери.

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Семья из США была в ужасе после того, как "призрачная" кукла Эльза (Frozen) вернулась в их дом в 2020 году. Игрушка была дважды выброшена на помойку. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Обеспокоенная мама поделилась своими страхами. Игрушка даже начала петь и напугала семью.

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В 2020 году Эмилия Мадония из Хьюстона (США) писала в соцсетях, что по ее мнению, у дочери Аурелии появилась "призрачная" кукла Эльза, которую они купили ей на Рождество. В вирусном посте в Facebook, который сейчас удален, женщина объяснила, что игрушка начала пугать их, когда начала петь и говорить на испанском, будучи выключенной.

Они с мужем Мэтом решили выбросить куклу (с разрешения дочери), но с тех пор она дважды вернулась в их дом.

"Мэт выбросил ее несколько недель назад, а потом мы нашли ее внутри на деревянной скамейке. Ладно… мы не выдержали и плотно завернули его в мусорный пакет, положили этот пакет внутри другого мусорного пакета, наполненного другим мусором, и положили его на дно нашего мусорного бака под кучей других мешков с мусором, докатили его до обочины, и его забрали в день вывоза мусора", — писала Эмилия

Проклятая кукла, игрушка, кукла говорит, говорит на испанском, кукла из фильмов ужасов, кукла дочери, подарили на Рождество, Fullscreen
Кукла дважды возвращалась домой
Фото: Facebook

После этого семья уехала в отпуск, думая, что все позади, но когда они вернулись домой, кукла вернулась.

После того как не получилось избавиться от игрушки, Эмили решила, что единственный верный способ это завезти ее далеко-далеко. Поэтому американка отправила ее своему другу Крису, который живет за полторы тысячи километров от них и был удивлен рассказом о "кукле с привидениями". Мужчина получил Эльзу и приклеил жуткую игрушку к капоту своей машины, чтобы она больше никуда не исчезла.

Проклятая кукла, игрушка, кукла говорит, говорит на испанском, кукла из фильмов ужасов, кукла дочери, подарили на Рождество, Fullscreen
Друг Эмилии поместил куклу на капот машины
Фото: Facebook

Многие люди были шокированы этим рассказом женщины.

"Надо было ее сжечь! Если она не горит, значит, она одержима", — написал один из пользователей.

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