Тайна раскрыта: люди узнали, почему кола из McDonald's имеет разный вкус

Многие люди годами обсуждали тему вкуса Coca-Cola. Сотрудники McDonald's стараются держать свой рецепт в секрете, однако недавно они рассказали, как им удается добиваться особого привкуса.

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Многие люди только сейчас начали понимать, почему кока-кола из McDonald's такая разная на вкус. Об этом пишет The Mirror.

Большинство любителей газированного напитка давно уверены, что кола из McDonald's намного вкуснее, чем купленная в магазине. Сотрудники ресторана быстрого питания раскрыли свой секрет и дали поклонникам ответ, почему он отличается по вкусу.

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Многие люди годами обсуждали тему вкуса Coca-Cola. Их интересовало почему напиток имеет другой привкус. McDonald's старается держать рецепт в секрете, однако недавно сотрудники рассказали, как им удается добиваться такого хорошего вкуса. Стало известно, что все дело в способе смешивания.

Сеть ресторанов быстрого питания опубликовала заявление и рассказала, почему она такая вкусная. Они утверждают, что придерживаются рекомендаций, установленных Coca-Cola, но все дело в уникальном способе смешивания.

"Есть много причин, по которым вкус кока-колы в McDonald's такой замечательный. Мы просто следуем рекомендациям Coca-Cola и принимаем меры, чтобы гарантировать, что подаем высококачественный напиток. Вода и сироп Coca-Cola, два основных компонента, поставляются в ресторан отдельно и только потом смешиваются, в отличие от напитков, которые вы найдете на полках магазинов. Они предварительно охлаждаются перед тем, как попасть в резервуары наших аппаратов, причем соотношение сиропа устанавливается таким образом, чтобы лед успел растаять", — говорится в заявлении.

Иллюстративное фото Фото: pexels.com

Еще одна причина такого приятного вкуса — холодная вода в разливном аппарате. Это делается для того, чтобы напиток был всегда освежающим и соответствовал "золотому стандарту". Сеть ресторанов также следит за тем, чтобы вода проходила фильтрацию перед тем, как попасть в автоматы.

Еще один секретный трюк, который они используют, связан с соломинками. В McDonald's утверждают, что если использовать более широкую соломинку, то в организм попадет большее количество восхитительного вкуса.

"Она немного шире, чем обычная соломинка, поэтому весь вкус колы попадает на ваши вкусовые рецепторы", — пишут в заявлении.

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