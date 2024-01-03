Невероятный подарок: американец выиграл 842 млн долларов в первый день Нового года

Джекпот стал первым в истории розыгрышей Powerball, который был выигран на Новый год, и десятым по величине, когда-либо выигранным в США.

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В Мичигане (США) 1 января игрок в лотерею Powerball сорвал джекпот на сумму 842 миллиона долларов. Об этом пишет NBC News.

Человек, имя которого не разглашается, начал новый год в качестве миллионера.

По словам представителей Powerball, один билет, проданный в Мичигане для розыгрыша Powerball в понедельник, 1 января, совпал со всеми шестью номерами и принес своему обладателю огромный джекпот в размере 842,4 миллиона долларов.

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Счастливый победитель сможет выбрать между единовременной денежной выплатой в размере 425,2 миллиона долларов или аннуитетом в размере 842,4 миллиона долларов, сообщили официальные лица, отметив, что второй вариант предусматривает один немедленный платеж, за которым последуют 29 ежегодных, увеличивающихся на пять процентов каждый год.

По словам представителей Powerball, это 10-й по величине джекпот, когда-либо выигранный в США, и первый случай, когда джекпот Powerball был выигран на Новый год.

Выигрышными номерами в понедельничном розыгрыше стали белые шары 12, 21, 42, 44, 49 и красный Powerball 1. Множитель Power Play составил 3X.

Шанс выиграть джекпот составлял 1 к 292,2 миллиона, сообщили представители лотереи.

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