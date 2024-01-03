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Полиция впервые расследует случай виртуального сексуального насилия над девочкой (видео)

Виртуальная реальность, VR, цифровой персонаж, аватар, виртуальная комната, изнасилование, насилие, виртуальная игра,
Фото: Weibo | Иллюстративное фото

По мнению полицейского руководства, девочка пережила психологическую травму, аналогичную той, что испытывает человек, подвергшийся физическому насилию.

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В Великобритании детективы расследуют первый случай предполагаемого изнасилования в метавселенной после того, как "напали" на аватар ребенка, играя в видеоигру с виртуальной реальностью. Об этом пишет Evening Standart.

Девочка в возрасте до 16 лет не пострадала физически, поскольку физического нападения не было. Но, как говорят, она осталась в расстроенных чувствах после того, как на ее аватар или цифровой персонаж напали несколько взрослых мужчин в виртуальной "комнате".

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Во время "нападения" на подростка была надета иммерсивная гарнитура. Полицейское руководство обеспокоено тем, что она получила такую же психологическую и эмоциональную травму, как и изнасилованный в реальном мире человек, поскольку VR-объект предназначен для полного погружения.

"Мы знаем, что тактика преступников по обхаживанию и совершению преступлений постоянно совершенствуется. Именно поэтому наша коллективная борьба с хищниками, как в данном случае, необходима для того, чтобы молодые люди были защищены в интернете и могли безопасно пользоваться технологиями без угроз и страха", — заявил Ян Критчли, руководитель Национального совета начальников полиции по защите детей и расследованию случаев насилия.

Правоохранитель отметил, что метавселенная создает возможности для совершения хищниками ужасных преступлений против детей, которые оказывают влияние на всю жизнь как в эмоциональном, так и в психическом плане. Поэтому полицейский подход должен постоянно развиваться, чтобы представители закона могли неустанно защищать жертв во всех онлайн-пространствах.

Виртуальная реальность, VR, цифровой персонаж, аватар, виртуальная комната, изнасилование, насилие, виртуальная игра, Fullscreen
Иллюстративное фото
Фото: Unsplash

Детали дела о виртуальной реальности, как говорят, держатся в секрете, чтобы защитить ребенка, вовлеченного в это расследование.

"Этот ребенок пережил психологическую травму, аналогичную той, что испытывает человек, подвергшийся физическому изнасилованию. Эмоциональное и психологическое воздействие на жертву более долгосрочно, чем любые физические повреждения. Это создает ряд проблем для правоохранительных органов, учитывая, что действующее законодательство для этого пока не приспособлено", — сообщил один высокопоставленный офицер, знакомый с делом, Daily Mail.

Ранее Фокус сообщал, что женщину из Сингапура оштрафовали за размножение комаров в туалете. Кох И Сиан не хотела убивать насекомых из-за своих религиозных убеждений. Женщина планирует обжаловать приговор.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.