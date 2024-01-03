Машина для убийства: как выглядит самый смертоносный в мире кот (фото)

Сейчас эти животные внесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП)

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Зоопарк Хогл в американском штате Юта пополнился восьмимесячной чернолапой кошкой Гайей. У этого животного довольно добродушный внешний вид, но он считается самым смертоносным кошачьим в мире. Подробнее об этом виде сотрудники зверинца написали в Instagram.

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На опубликованных фото можно увидеть, что Гайя имеет большие глаза, острые клыки, а также мягкий сероватый мех с темными пятнами и полосками.

В дикой природе представители этого вида встречаются в засушливых восточных частях Намибии, Центральной и Южной Ботсване, а также Южной Африке.

По данным Смитсоновского института, их средний рост составляет всего 8-9 дюймов (примерно 23 см), а вес — от 2,4 до 4,2 килограмма. Чернолапые кошки во время охоты убивают от 10 до 14 грызунов или мелких птиц. Причем вероятность поймать жертву в их случае составляет 60%. Для сравнения, у львов этот показатель колеблется в пределах 20-25%.

Гайя имеет большие глаза, острые клыки, а также мягкий сероватый мех Фото: Instagram//Hoglezoo

Сейчас эти животные внесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), ведь их популяция насчитывает всего 10 тысяч особей.

В зоопарке Хогл также живет самец чернолапого кота — Райдер. В ближайшее время сотрудники зверинца познакомят пушистика с новоприбывшей Гаей, и надеются получить от них здоровое потомство.

Чернолапых котов называют "машинами для убийства" Фото: Instagram//Hoglezoo

Ранее Фокус писал, что экипаж круизного лайнера Royal Caribbean International неожиданно нашел на борту домашнего кота. Согласно правилам, животное должны были бы усыпить. Но, к счастью, этого удалось избежать.

Кроме того, мы писали, что из приюта SPCA в Пенсильвании впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных. Хотя еще две недели назад вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.