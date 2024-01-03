Новый год дважды: задержка рейса испортила людям "путешествие во времени"

Компания United Airlines попала в неловкое положение, подготовив целую рекламную кампанию ради специального рейса. По их словам, "путешествие во времени" стало реальным.

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Шанс пережить "путешествие во времени" и встретить Новый год дважды за один день был сорван из-за задержки рейса из Гуама в Гонолулу (США), и надеющиеся на это пассажиры остались разочарованными. Об этом пишет Daily Star.

Для людей, которые хотели бы прокричать "С Новым годом!" больше одного раза за календарный год, был предоставлен способ сделать это. Для этого нужно сесть на рейс до Гуама, а через несколько часов долететь до Гонолулу (Гавайи).

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Компания United Airlines попала в неловкое положение, подготовив целую рекламную кампанию ради специального рейса, написав в X (ранее Twitter): "Живешь только один раз, но встретить Новый год можно дважды!". В Instagram авиакомпания написала: "Путешествие во времени реально".

Люди в социальных сетях выразили свое недовольство через задержку полета. Посадка на рейс UA200 должна была стать для многих людей возможностью встретить Новый год дважды.

"Это была отличная идея, жаль, что ее отложили! Я должен был лететь этим рейсом. Двойной Новый год больше не наступит для меня", — написал один из пассажиров.

Иллюстративное фото Фото: X (Twitter)

Другой человек, которому удалось совершить подобное путешествие до 2023 года, написал о невероятном опыте, когда он использовал перелет, чтобы дважды отпраздновать свой день рождения.

"Однажды у меня была годовщина… Вылетел с Гуама домой, на Гавайи, и отпраздновал дважды!" — написал он.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Другие пользователи соцсетей начали высмеивать тех, кто захотел "повеселиться" в двух разных странах за один день.

"Вы тоже можете нанести значительный ущерб климату, совершив дальний перелет, в результате которого в атмосферу выбрасывается много CO2, чтобы отрываться так, будто сейчас 1999 год! Так держать!" — писал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".