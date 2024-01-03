Повар не пропустил ни одной смены за 27 лет: ему вручили дом, но не от работодателя

Трудолюбивому и ответственному Кевину Форду собрали 439 тысяч долларов благотворительных пожертвований.

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Повар американской сети фастфудов Кевин Форд, который за 27 лет не пропускал ни одного рабочего дня, получил мизерный подарок за преданность своему делу. Компания вручила ему прозрачный пакет с чашкой Starbucks, билетом в кино, двумя ручками и конфетами. Видео распаковки презента стало вирусным в TikTok.

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После этого случая дочь Форда, Серина, решила поддержать отца и запустила на благотворительной платформе GoFundMe сбор средств.

"Мы не просим денег, но, возможно, кто-то хочет поддержать, чтобы он мог посетить своих внуков", — написала женщина.

Желающих оказалось на удивление много. В целом удалось собрать более 439 тысяч долларов. После уплаты налогов и комиссии осталось всего 350 тысяч, но даже этой суммы было достаточно, чтобы Кевин купил желанный дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами в Пахрампе, что в американском штате Невада. Новый дом обошелся ему в 177 тысяч долларов.

Новый дом Кевина Форда Фото: TikTok

Когда история Форда распространилась в сети, программа NBC "Today" предложила ему прилететь в Нью-Йорк, чтобы в конце концов навестить внуков, а также принять участие в прямом эфире на телевидении. И это был единственный день, когда Кевин пропустил работу за последние 27 лет.

"Я хочу поблагодарить всех во всем мире за то, что вы сделали. Теперь моим детям и внукам есть куда ко мне приехать в гости. Это действительно американская мечта, рождественское чудо какое-то", — сказал американец со слезами на глазах.

Остальные средства мужчина планирует потратить на ремонт. Кроме того, он помог дочери, а также часть суммы сохранил себе на пенсию.

Напомним, ранее Фокус писал, как Ангус Дункан из шотландского города Данбар, что в Великобритании, случайно перепутал название рождественского подарка для своей возлюбленной. Вместо популярной фритюрницы Dyson мужчина приобрел сушилку для рук в ванной комнате от того же бренда.

Кроме того, мы рассказывали о директоре текстильной компании Джейсоне Гривзе из Блэкли, который был шокирован, когда развернул обертку шоколадного Санты и увидел внутри странный "сюрприз".