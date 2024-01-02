Суд разрешил вдове "зачать" ребенка от ее покойного мужа: как выяснилось, это реально

Супруги тщетно пытались зачать малыша на протяжении последних четырех лет.

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62-летняя женщина, имя которой не разглашается, подала иск в Верховный суд Западной Австралии, чтобы получить разрешение на посмертное изъятие спермы из тела ее мужа. Истица стремится таким образом родить ребенка, ведь ее взрослые дети трагически погибли. Об этом пишет издание The West Australian.

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В ходе судебного слушания стало известно, что 29-летняя дочь истицы утонула во время рыбалки в 2013-м, а 35-летний сын погиб в автокатастрофе пять лет назад.

Супруги тщетно пытались зачать малыша на протяжении последних четырех лет. Но врачи в репродуктивных центрах уверяли, что женщина не сможет выносить ребенка из-за своего возраста. Вместе с тем, проведенные анализы показали, что сперма ее мужа оказалась вполне пригодной для оплодотворения яйцеклетки.

Выслушав трагическую историю жизни австралийки, судья Фиона Сиворд приняла экстренное решение в ее пользу. Однако истице понадобится еще одно решение суда, чтобы воспользоваться спермой, поскольку в Австралии посмертное оплодотворение под запретом.

"Если бы это не произошло срочно после смерти, то навсегда лишило бы истицу возможности использовать сперму для попытки забеременеть", — говорится в тексте постановления.

Суд порекомендовал истице пройти процедуру инсеминации в другом городе, где законы "мягче" и позволяют это сделать.

Верховный суд Западной Австралии Фото: Wikipedia

Напомним, ранее Фокус писал о лесбийской паре Эмили Патрик и Кэрри Осборн, которые обменялись эмбрионами и родят сыновей от одного донора спермы. Процедура оплодотворения стоила будущим матерям примерно 25 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 млн грн). Донором спермы был выбран анонимный американец голландского и немецкого происхождения.

Кроме того, мы рассказывали о 26-летней Шине Голланд-Долан из Огайо, что в США, которая раскрыла потрясающую семейную тайну. Девушка всю жизнь думала, что не имеет родных братьев и сестер, но правда оказалась иной. Когда Шине исполнилось 20 лет, ее мать и отец вдруг признались, что долго не могли зачать ребенка и были вынуждены воспользоваться услугами донора спермы.