Стал сенсацией: козленок, родившийся с "человеческим лицом", поразил людей (фото)

Животное не может пить молоко матери и нуждается в кормлении из бутылочки. Ветеринары думают, что оно не проживет долго.

Related video

Козленок с "человеческим лицом" поверг в шок жителей индийских деревень, которые стекаются посмотреть на необычное животное. Об этом пишет Daily Star.

Козленок-мутант, родившийся на ферме в деревне Нуав близ Джаунпура, штат Уттар-Прадеш, стало местной сенсацией. Фермер по имени Лалчанд рассказал, что животное не может пить молоко матери и нуждается в кормлении из бутылочки.

Важно

Ощущала "потрескивание": женщина обнаружила паучье гнездо в своем ухе (фото)

На кадрах видно, как члены семьи обнимают слабое животное, снимая его на телефон. Козленок настолько слаб, что не может самостоятельно встать на ноги, и молодой девушке приходится его поддерживать.

Ветеринары считают, что странный внешний вид козленка связан с нехваткой кальция, из-за чего его голова приняла необычную форму. По их мнению, шансы на то, что животное выживет, невелики. Несмотря на это, любопытные местные жители посещают ферму Лалчанда, чтобы взглянуть на животное-мутанта. Многие считают, что козленок выглядит так, будто у него "человеческое лицо".

Животное не может пить молоко матери Фото: Jam Press

Это уже не первый подобный случай в Индии. В 2020 году британские СМИ сообщили, что одному козлу-мутанту "поклонялись как аватару Бога". В ноябре 2022 года в Султанпуре (Индия) родился козленок с двумя большими глазными яблоками, сросшимися посередине лба.

Кроме того в августе 2022 года в Арканзасе (США) родился двухголовый котенок. Двуликого малыша назвали Харви в честь двуликого Харви Дента из фильма "Бэтмен: Темный рыцарь".

Ранее Фокус сообщал, что хирург трижды ударил пациентку по лицу. Во время операции на глазах женщина начала двигать головой. Из-за этого хирург грубо обошелся с пациенткой в экстренной ситуации. По словам местных властей, она осталась с синяками и ссадинами.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.