Вебкамера помогла женщине вывести непорядочную коллегу на чистую воду

Американка установила видеонаблюдение, чтобы иметь полноценный обзор территории вокруг дома без "слепых" зон.

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Женщина из США после возвращения с горнолыжного курорта, где она отдыхала вместе со своим мужем и детьми, решила просмотреть записи камер видеонаблюдения и обнаружила кое-что странное. Как выяснилось, в период ее отсутствия к ней домой наведывалась коллега с работы. Об этом американка написала на форуме DC Urban Mom and Dads.

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Женщина разместила камеры видеонаблюдения на каждой из стен дома, чтобы иметь полноценный обзор без "слепых" зон. На одной из сохраненных системой записей она увидела свою подчиненную, которая с интересом всматривается в окна.

Чтобы разобраться в этой ситуации жительница США, имя которой не раскрывается, отправила коллеге SMS и прямо спросила, что она там делала. Затем пришел шокирующий ответ: "Я просто хотела посмотреть, как ты живешь".

Смущенная американка спросила у пользователей сети, не слишком ли эмоционально, по их мнению, она реагирует на этот инцидент.

В комментариях к этому посту юзеры посоветовали ей обратиться прямо в отдел кадров, чтобы сообщить о случившемся.

"Это странно и ненормально"

"Поговорите с отделом кадров. Я бы испугался"

"Это ужасно. Немедленно сообщите в HR. Подобные вещи нужно задокументировать"

"Я бы пошла непосредственно к руководству компании, а также сообщила в полицию, чтобы получить любой ордер на защиту"

"Это сумасшедший человек. Если бы она была в себе, то увидела бы камеры на фасадах".

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