Мужчина нашел в танке золото: похвастался этим и остался без копейки (фото)

Предыдущий владелец транспортного средства, так и не обнаружил драгоценный груз.

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Коллекционер военной техники Ник Мид из Нортгемптоншира, что в Великобритании, нашел в танке золотые слитки. Мужчина похвастался ценным трофеем и официально передал его представителям власти. Но теперь жалеет о своем необдуманном поступке, ведь остался без копейки за душой. Об этом пишет издание Daily Star.

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Ник сделал удивительное открытие еще в 2017 году, когда обменял на eBay армейский грузовик и самоходную пушку Abbot на 37-тонный танк 1980-х годов выпуска — китайскую копию российского Т-55.

Предыдущий владелец этого транспортного средства, 23-летний Джо Хьюз, заменил гусеницы и починил двигатель, но так и не обнаружил драгоценный груз. В целом стоимость их сделки оценивается примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов (1,4 млн грн).

Считается, что золото было похищено иракскими войсками во время вторжения в Кувейт в 1990 году и спрятано в дизельный бак. Когда армейский энтузиаст обнаружил находку, то сразу передал ее полиции Нортгемптоншира.

Британец Ник Мид нашел в танке золото Фото: Tanks-alot//YouTube

"Теперь жалею об этом. Я надеялся на вознаграждение, но не получил абсолютно ничего. Если бы знал, что так будет, то отрезал бы себе кусочек", — признается британец, ранее работавший обычным мясником.

Найденное в танке золото оценивают в 96,5 млн грн Фото: Tanks-alot//YouTube

Ник Мид не знает, что произошло с золотом дальше, но считает, что чиновники до сих пор пытались отследить его законных владельцев. Находку оценивают в два миллиона фунтов стерлингов (96,5 млн грн).

Напомним, ранее Фокус писал, что мошенники заменили новенький iPhone 14 Plus, который журналист заказал на Amazon, на средство для чистки зубных протезов. По словам жертвы преступной схемы, посылка с обновкой пришла практически целая, лишь лента на коробке была немного отогнута.

Кроме того, мы рассказывали о женщине из Глазго, которая была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с соленой говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз".