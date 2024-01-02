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Повторяет десятилетиями: Билл Гейтс показал ритуал, которым заканчивает год (фото)

Билл Гейтс, Новый год, праздник, ритуал, правила успеха, миллионер, фото
Фото: Instagram thisisbillgates | 68-летний Билл Гейтс

Американский миллиардер говорит, что эта привычка остается неизменной на протяжении многих лет.

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68-летний соучредитель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс показал ритуал, который повторяет десятилетиями. Соответствующее фото в канун Нового года он опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Последнее, что я должен завершить до наступления 2024 года", — написал Гейтс в подписи к снимку, на котором он сидит за столиком возле уютного камина, складывая головоломку.

Этот пост с закрытыми комментариями за день собрал более 43 тысяч лайков.

Кстати, об увлечении головоломками и интеллектуальными играми Билл Гейтс вместе со своей тогдашней женой Мелиндой Гейтс открыто рассказали в интервью журналистам издания People. По его словам, эта привычка остается неизменной на протяжении многих лет.

Билл Гейтс, Новый год, праздник, ритуал, правила успеха, миллионер, фото Fullscreen
Билл Гейтс складывает пазлы
Фото: Instagram thisisbillgates

Кроме того, миллиардер рассказал о важности времени, проведенного в тесном семейном кругу. В 2023 году старшая дочь Гейтса, Дженнифер, родила девочку. После чего новоиспеченный дедушка очертил новые перспективы для себя и выразил решимость создать лучший мир для внучки и будущих поколений.

Напомним, Билл Гейтс уверен, что искусственный интеллект позволит людям совершать открытия с такой скоростью, "которую мы никогда раньше не видели". По его мнению, жители развитых стран будут пользоваться ИИ-приложениями все чаще.

Кроме того, миллиардер поделился забавной историей о бережливости своего старшего коллеги и друга, инвестора Уоррена Баффета. Во время поездки в Гонконг (Китай) он решил пообедать в McDonald's и использовал несколько купонов на скидку из кармана, что вызвало удивление у его спутника.