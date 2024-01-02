Повторяет десятилетиями: Билл Гейтс показал ритуал, которым заканчивает год (фото)

Американский миллиардер говорит, что эта привычка остается неизменной на протяжении многих лет.

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68-летний соучредитель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс показал ритуал, который повторяет десятилетиями. Соответствующее фото в канун Нового года он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Использовал скидочные купоны: Билл Гейтс рассказал о скромном завтраке миллиардера

"Последнее, что я должен завершить до наступления 2024 года", — написал Гейтс в подписи к снимку, на котором он сидит за столиком возле уютного камина, складывая головоломку.

Этот пост с закрытыми комментариями за день собрал более 43 тысяч лайков.

Кстати, об увлечении головоломками и интеллектуальными играми Билл Гейтс вместе со своей тогдашней женой Мелиндой Гейтс открыто рассказали в интервью журналистам издания People. По его словам, эта привычка остается неизменной на протяжении многих лет.

Билл Гейтс складывает пазлы Фото: Instagram thisisbillgates

Кроме того, миллиардер рассказал о важности времени, проведенного в тесном семейном кругу. В 2023 году старшая дочь Гейтса, Дженнифер, родила девочку. После чего новоиспеченный дедушка очертил новые перспективы для себя и выразил решимость создать лучший мир для внучки и будущих поколений.

Напомним, Билл Гейтс уверен, что искусственный интеллект позволит людям совершать открытия с такой скоростью, "которую мы никогда раньше не видели". По его мнению, жители развитых стран будут пользоваться ИИ-приложениями все чаще.

Кроме того, миллиардер поделился забавной историей о бережливости своего старшего коллеги и друга, инвестора Уоррена Баффета. Во время поездки в Гонконг (Китай) он решил пообедать в McDonald's и использовал несколько купонов на скидку из кармана, что вызвало удивление у его спутника.