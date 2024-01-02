Пророчество Нострадамуса сбылось за несколько часов до Нового года: что еще он предсказал

Считается, что философ точно предсказал приход к власти Адольфа Гитлера, убийство президента Джона Кеннеди, начало пандемии COVID-19 и даже кризис стоимости жизни в 2022 году.

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Одно из страшных предсказаний французского пророка Нострадамуса на 2024 год сбылось всего за несколько часов до наступления Нового года. По мнению философа, в следующие 365 дней можно будет ожидать новую королевскую драму или даже начало войны. Об этом пишет Daily Star.

Пророк, настоящее имя которого Мишель де Ностредам, написал книгу Les Prophéties более 450 лет назад, в которой было замечено множество верных предположений о будущем человечества. Считается, что он точно предсказал приход к власти Адольфа Гитлера, убийство президента Джона Кеннеди, начало пандемии COVID-19 и даже кризис стоимости жизни в 2022 году.

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Недавно стало известно, что пророк, похоже, сделал еще одно успешное предсказание. Написав о 2024 годе, он сказал: "Сухая Земля станет еще более иссушенной, и будут великие наводнения".

Поклонники экстрасенса полагают, что это могло относиться к предупреждению о цунами, которое заметили в Японии вчера (понедельник, 1 января) после землетрясения магнитудой 7,4. Жителям нескольких районов было приказано немедленно эвакуироваться после того, как встряска вызвала серьезное предупреждение о цунами, причем эксперты первоначально предсказывали, что высота волн может достигать до 5 метров.

Землетрясения магнитудой 7,4 в Японии Фото: Kyodo News

Нострадамус также предупреждал об "очень большом голоде из-за вредительской волны", а значит, если предсказание окажется верным, то мир ожидает еще больше плохих событий. Однако предсказатель предвидел не только стихийные бедствия.

Королевский переполох

Одно из предсказаний Нострадамуса гласит, что короля Чарльза в этом году может ожидать неспокойное будущее. В книге Les Prophéties говорится следующее: "Король островов изгнан силой… на смену ему придет тот, кто не будет иметь признаков короля".

Хотя в писаниях нет ссылки на конкретного монарха, некоторые предполагают, что речь может идти о нынешнем главе британской монархии. Марио Рединг, аналитик и автор книги "Пророчества Нострадамуса", считает, что король может уйти в отставку из-за постоянных нападок как на него самого, так и на его вторую жену, королеву Камиллу.

Король может уйти в отставку из-за постоянных нападок как на него самого, так и на его вторую жену, королеву Камиллу. Фото: Getty Images

Нострадамус известен своими точными предсказаниями о королевских особах. Он предвидел смерть королевы Елизаветы II в 2022 году и, судя по сообщениям, даже правильно угадал ее возраст.

Морская война

Французский философ также предсказал эскалацию международных конфликтов в 2024 году. Он писал: "Красный противник побледнеет от страха, наводя ужас на великий океан".

Поклонники Нострадамуса полагают, что "красным противником" может быть коммунистический Китай. А "великий океан" предполагает, что боевые действия могут происходить на море, возможно, в Индийском океане.

Французский философ также предсказал эскалацию международных конфликтов в 2024 году Фото: Getty Images

Эксперты по безопасности уже некоторое время внимательно следят за Китаем. Говорят, что эта восточноазиатская страна даже готовится к космической войне с США, сообщает The Telegraph.

Новый Папа

Нострадамус также предсказал смерть Папы Франциска в 2024 году. В декабре этого года лидеру католической церкви исполнится 88 лет, и философ писал, что следующий год может стать для Папы трагическим.

Он писал: "Через смерть очень старого понтифика будет избран римлянин хорошего возраста".

Нострадамус предсказал смерть Папы римского в 2024 году Фото: Shutterstock

Есть несколько кандидатов, которые могут побороться за первенство, когда придет время. Тот, кто надеется стать Папой, должен быть мужского пола и крещеным.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".