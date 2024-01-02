Стоит 600 гривен: мужчина среди мелочи нашел редкую монету (фото)

Пользователи сети поздравили владельца с редкой находкой и посоветовали сохранить ее на память.

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Австралиец получил на сдачу редкую 50-центовую монету, которая на самом деле стоит не менее 15 долларов (ориентировочно 600 грн). Об этом он рассказал на социальной платформе Reddit в воскресенье, 31 декабря.

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"Нашел это в своих вещах. Даже не догадывался, что 50-центовые монеты раньше были круглыми", — написал мужчина и опубликовал соответствующие фотографии.

На снимках можно увидеть, что на одной стороне монеты выгравирован герб Содружества, а на другой — портрет королевы Елизаветы II.

Сообщается, что оригинальную 50-центовую круглую монету делали из серебра и меди (в соотношении 80% и 20%). 14 февраля 1966 года Австралия перешла на десятичную валюту, после чего форму 50-центовой монеты изменили на двенадцатиугольную из-за путаницы с другими монетами. Сейчас подобные экземпляры выпускают с использованием меди и никеля (75% и 25% соответственно).

Редкая 50-центовая монета Фото: Reddit Редкая 50-центовая монета Фото: Reddit

Пользователи сети поздравили владельца с редкой находкой и посоветовали сохранить ее на память.

"Отлично! Сохрани себе. Такие монеты содержит 0,3416 унции серебра, то есть 15 долларов стоит сам металл"

"Явно стоит более 50 центов. Я не видел таких монет еще с детства"

"Я помню, как тратил их... Хотел бы иметь пару!"

"Сумасшедшая удача. Жаль, что мне так не повезло. Пришлось купить пару для своей коллекции"

"Они чрезвычайно ценны. Пожалуйста, сохраните"

"У моего покойного отца их было несколько десятков"

Австралийский эксперт-нумизмат Джоэл Кандиа в своем TikTok заявил, что предприимчивые искатели артефактов собирают эти монеты и вывозят из страны, чтобы переплавить и получить огромную прибыль.

Напомним, ранее Фокус писал о коллекционере из Великобритании, который показал монету номиналом 50 пенсов, ее стоимость может в 90 раз превышать номинал. На монете, разработанной дизайнером Мэри Милнер Диккенс, изображена работа Совета министров ЕС.

Кроме того, редкую монету с ошибкой продали на аукционе за огромную сумму. Предполагается, что коллекционер Алун Баркер приобрел единственный в своем роде экземпляр на eBay в декабре 2017 года всего за 50 фунтов стерлингов (2340 гривен).