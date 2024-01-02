Стоит 600 гривен: мужчина среди мелочи нашел редкую монету (фото)
Пользователи сети поздравили владельца с редкой находкой и посоветовали сохранить ее на память.
Австралиец получил на сдачу редкую 50-центовую монету, которая на самом деле стоит не менее 15 долларов (ориентировочно 600 грн). Об этом он рассказал на социальной платформе Reddit в воскресенье, 31 декабря.Важно
"Нашел это в своих вещах. Даже не догадывался, что 50-центовые монеты раньше были круглыми", — написал мужчина и опубликовал соответствующие фотографии.
На снимках можно увидеть, что на одной стороне монеты выгравирован герб Содружества, а на другой — портрет королевы Елизаветы II.
Сообщается, что оригинальную 50-центовую круглую монету делали из серебра и меди (в соотношении 80% и 20%). 14 февраля 1966 года Австралия перешла на десятичную валюту, после чего форму 50-центовой монеты изменили на двенадцатиугольную из-за путаницы с другими монетами. Сейчас подобные экземпляры выпускают с использованием меди и никеля (75% и 25% соответственно).
Пользователи сети поздравили владельца с редкой находкой и посоветовали сохранить ее на память.
- "Отлично! Сохрани себе. Такие монеты содержит 0,3416 унции серебра, то есть 15 долларов стоит сам металл"
- "Явно стоит более 50 центов. Я не видел таких монет еще с детства"
- "Я помню, как тратил их... Хотел бы иметь пару!"
- "Сумасшедшая удача. Жаль, что мне так не повезло. Пришлось купить пару для своей коллекции"
- "Они чрезвычайно ценны. Пожалуйста, сохраните"
- "У моего покойного отца их было несколько десятков"
Австралийский эксперт-нумизмат Джоэл Кандиа в своем TikTok заявил, что предприимчивые искатели артефактов собирают эти монеты и вывозят из страны, чтобы переплавить и получить огромную прибыль.
Напомним, ранее Фокус писал о коллекционере из Великобритании, который показал монету номиналом 50 пенсов, ее стоимость может в 90 раз превышать номинал. На монете, разработанной дизайнером Мэри Милнер Диккенс, изображена работа Совета министров ЕС.
Кроме того, редкую монету с ошибкой продали на аукционе за огромную сумму. Предполагается, что коллекционер Алун Баркер приобрел единственный в своем роде экземпляр на eBay в декабре 2017 года всего за 50 фунтов стерлингов (2340 гривен).