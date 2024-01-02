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Найден самый старый домик на дереве: как он выглядит изнутри (фото)

Дом на дереве, жилье, недвижимость, интересные локации, путешествия, туризм, фото, Великобритания
Фото: Pitchford Estate | Самый старый домик на дереве

Все желающие могут заказать экскурсию, которая стоит около одной тысячи гривен и включает полный осмотр окружающей территории.

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Старейший в мире домик на дереве расположен в Питчфорде, что в британском графстве Шропшир. Первые упоминания о нем датируются аж 1692 годом, пишет таблоид The Sun.

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Согласно историческим данным, из этого домика на огромной липе королева Виктория во время своего визита в Питчфорд-Холл любовалась охотой на лисиц.

Когда сооружение впервые построили в 1600-х годах, оно полностью поддерживалось деревом, но теперь держится на металлических опорах и проводах. Во время реконструкций в 1760 и 1980 годах мастерам удалось сохранить аутентичный карнизный потолок, дубовый пол и готические окна.

Все желающие могут заказать экскурсию, которая стоит 20 фунтов стерлингов (около 1 тыс. грн) и включает полный осмотр близлежащей территории, однако внутрь дома из соображений безопасности заходить запрещено.

Дом на дереве, жилье, недвижимость, интересные локации, путешествия, туризм, фото, Великобритания Fullscreen
Такой домик над деревом выглядит изнутри
Фото: Pitchford Estate

Туристы могут остановиться в отеле поблизости — Tree House Barn, где есть все необходимое для комфортного проживания, в частности вода из артезианской скважины, возобновляемое отопление от воздушного теплового насоса и солнечная энергия.

Дом на дереве, жилье, недвижимость, интересные локации, путешествия, туризм, фото, Великобритания Fullscreen
Местный отель Tree House Barn
Фото: Pitchford Estate

Путешественникам предлагают отдых в номерах с двуспальными кроватями, отдельными ванными комнатами, кухнями открытой планировки, а также спутниковым телевидением и бесплатным WiFi. Дополнительное преимущество — сад с внутренним двориком и зоной для барбекю.

Дом на дереве, жилье, недвижимость, интересные локации, путешествия, туризм, фото, Великобритания Fullscreen
Самый старый домик на дереве
Фото: Pitchford Estate

Кстати, в Великобритании также расположен самый большой в мире дом на дереве — The Treehouse at The Alnwick Gardens, внутри которого открыли уютный ресторан.

Напомним, ранее Фокус писал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

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