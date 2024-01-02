Женщина потеряла сознание в прямом эфире, когда узнала о своем богатстве (видео)
Памела Брэдшоу призналась, что хочет потратить деньги на то, чтобы купить собственный дом.
Памела Брэдшоу из Северной Каролины, что в США, потеряла сознание в прямом эфире, когда узнала, что выиграла миллион долларов в государственной лотерее Powerball. Курьезный фрагмент видео появился на странице Dick Clark's New Year's Rockin' Eve в Facebook.Важно
"Памела! Ты же миллионер!" — закричал ведущий Райан Сикрест, объявив вскоре после полуночи счастливые номера новогоднего розыгрыша. Услышав это, победительница начинает плакать от радости, закрывает лицо руками и под потоком конфетти падает на сцену.
Поднявшись на ноги, ошеломленная американка воскликнула: "Боже мой!". Затем она поблагодарила Бога за уникальный момент в жизни.
Сообщается, что это уже второй год подряд, когда житель Северной Каролины выигрывает один миллион долларов в новогоднюю ночь. Накануне было выбрано пять игроков Powerball, которым выпал шанс сорвать джекпот 1 миллион долларов.
Представители лотереи отметили, что Брэдшоу никогда раньше не была в Нью-Йорке, где проводился розыгрыш, а также впервые в жизни летала на самолете. Она провела в мегаполисе четыре дня и три ночи.
"Я плакала во время полета в самолете и возле Статуи Свободы. Это было просто невероятно", — рассказала Памела.
Женщина также призналась, что хочет потратить деньги на то, чтобы купить собственный дом.
"Я хотела бы иметь собственный дом, в котором буду чувствовать себя в безопасности. Маленький коттедж или что-то в этом роде с одной или двумя спальнями", — добавила она.
Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил крупному выигрышу в лотерею изменить образ его жизни. Счастливчик пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, будто ничего не произошло.
Также стало известно, что мужчина, который выиграл $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка.