В одночку на лыжах 1100 км через Антарктиду: британка установила новый рекорд

Офицер медслужбы британской армии пересекла самый холодный континет и бодралась до Южного полюса в третий раз.

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Харприт Каур "Прит" Чанди, 35-летняя британка индийского происхождения, физиотерапевт и медицинский офицер британской армии, утверждает, что установила новый мировой рекорд, став женщиной, которая быстрее всех пересекла Антарктиду на лыжах в одиночку, и побила два других мировых рекорда Гиннеса по антарктическому трекингу. Об этом пишет издание The Guardian.

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Новый рекорд

Капитан Харприт Чанди по прозвищу "Полярная Прит утверждает, что установила свой третий мировой рекорд, преодолев 1130 км по антарктическому льду за 31 день, 13 часов и 19 минут.

Она обогнала предыдущую рекордсменку, канадку Кэролайн Коте, на один день, 14 часов и 34 минуты. Книга рекордов Гиннеса должна будет проверить это заявление, что может занять несколько месяцев.

"Я устала, но так рада, что сделала это. Антарктида — удивительное место, и находиться здесь — абсолютная привилегия. Это не то место, которое может завоевать любой человек, это место, к которому вы относитесь с уважением и надеетесь, что оно позволит вам безопасно пройти", — сказала Харприт Чанди журналистам.

Чанди покинула залив Геркулес на шельфовом леднике Ронне 26 ноября и прибыла на южный полюс в 2:24 утра по британскому времени в четверг.

Первые рекорды Чанди

Она впервые вошла в историю, став первой цветной женщиной, совершившей 700-мильное путешествие по Антарктике в одиночку и без поддержки к Южному полюсу в 2021 году.

В следующем году она побила два мировых рекорда, в том числе завершила самую длинную одиночную полярную лыжную экспедицию без поддержки.

"Я похудела на 20 кг [во время предыдущей поездки], получила несколько травм и в феврале перенесла операцию. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, именно тогда я понял, насколько мне плохо, и только летом я начал чувствовать себя лучше", — рассказала она.

Готовясь к новой поездке в Антарктиду, Чанди каталась на лыжах 12–13 часов в день и тянула сани весом 75 кг, в которых было все необходимое для выживания.

"Это определенно не был спринт, но мне приходилось постоянно оценивать свои силы и то, как долго я могу кататься на лыжах каждый день. Слишком долго или слишком быстро, и я выдохнусь. Если буду продвигаться слишком медленно или сойду с дистанции раньше, я не установлю рекорд", — сказала она.

Женщины в Антарктиде

Женщины в Антарктиде, не говоря уже о женщинах, совершавших одиночные экспедиции по континенту, появились спустя более чем столетие после того, как туда впервые прибыли мужчины. В 1821 году американский охотник на тюленей Джон Дэвис считался первым человеком, ступившим на Антарктиду. Лишь в 1935 году первая женщина, датско-норвежская исследовательница Кэролайн Миккельсен , ступила на Антарктический континент.

Спустя еще 59 лет норвежка Лив Арнесен в 1994 году завершила 50-дневный поход и стала первой женщиной, успешно совершившей одиночную экспедицию на Южный полюс. Харприт Каур Чанди повторила этот подвиг спустя еще 27 лет.

Напомним, мужчина установил необычный рекорд. Стив Куэни вырезал из тыквы лодку и за 11 часов проплыл на веслах более 60 км. Новый рекорд ожидает официального подтверждения.

Ранее Фокус писал, что в Антарктиде впервые приземлился Boeing 787. Среди 45 пассажиров были ученые из Норвежского полярного института, которые заказали рейс, чтобы доставить их и 12 тонн оборудования на исследовательскую станцию в Антарктиде.