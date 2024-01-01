Как две капли воды. Близнецов разделили при рождении, но они прожили "одинаковую жизнь" (фото)

Братья не знали о существовании друг друга почти 40 лет, но выбрали одинаковую марку машины и даже жен с одним именами.

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Невероятные истории повсюду, например, эта: близнецов Джима и Джеймса разделили при рождении в 1940 году. Мальчиков усыновили две отдельные семьи и дали им свои фамилии. Приемные родители рассказали сыну Джиму Спрингеру, что у него был брат, однако также сказали, что он умер при рождении, пишет Daily Star.

В результате близнецы росли в Миннесоте (США) на расстоянии всего 60 километров и даже не подозревали о существовании друг друга. Пока все не изменилось в 1979 году, когда мужчинам исполнилось 39 лет: Джиму Льюису удалось раздобыть контактные данные своего близнеца и он отыскал брата.

Удивительным оказалось то, что несмотря на расстояние, близнецы фактически прожили "одинаковую жизнь". Оба они выбрали одну и ту же марку машин, работали на одной и той же работе, и выбрали жен с одинаковыми именами — Линда. Кроме того, их питомцы носили одинаковые имена — Той, а также братья предпочитали одни и те же хобби: не любили правописание, но увлекались математикой в студенческие годы.

Близнецы прожили почти одинаковую жизнь Фото: HaveSomeFun3344/YouTube

Пожалуй, наиболее удивительным кажется то, что оба близнеца женились повторно, когда стало очевидно, что с Линдами ничего не выйдет. У их вторых жен также были одинаковые имена — на этот раз близнецы повели под венец женщин по имени Бетти.

Не менее невероятным кажется и то, что у близнецов также были отдельные братья, которых назвали Ларри. Позже у них появились собственные дети и здесь вновь не обошлось без одинаковых имен — оба сына близнецов носят имя Джеймс Алан.

Также оказалось, что оба близнеца были заядлыми курильщиками, страдали от мигрени и работали в сфере безопасности: Джим Льюис работал охранником, а его брат Джим Спрингер — заместителем шерифа.

Позже оба близнеца приняли участие в исследовании доктора Томаса Бушара из Университета Миннесоты. В ходе анализа исследователь попросил мужчин пройти тесты на личность, изучил историю их болезней и даже записал мозговые волны. Это кажется невероятным, но результаты всех тестов оказались идентичными. Далее ученые попросили близнецов нарисовать картину и оба мужчины изобразили одно и то же. По словам автора исследования, доктора Бушара, такого ошеломляющего сходства близнецов он еще не встречал.

Ранее Фокус писал о том, что бразильский городок "захватывают" близнецы: чудо или эксперименты нацистского Ангела смерти.