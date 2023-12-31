Избежал "побоища": бокал пива спас жизнь британцу во время разрушительно шторма (фото)

Несмотря на сильные порывы ветра и повреждения имущества, стихия бушевала всего 15 секунд.

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Один человек утверждает, что пинта пива спасла ему жизнь во время "чистой бойни", из-за шторма "Геррит", в результате которой дома в Великобритании были полностью разрушены. Об этом пишет Daily Star.

В Сталибридже (Манчестер, Англия) владельцы домов были потрясены ужасными разрушениями. Предполагается, что причиной стал "локальный торнадо".

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Несмотря на сильные порывы ветра и повреждения имущества, торнадо длился всего 15 секунд, а местный житель Энди Тернер назвал трагические разрушения "чистым побоищем". После этого он рассказал о том, что, по его мнению, было ураганом, в результате которого машина его жены не подлежит ремонту, а его собственный автомобиль был повален деревом.

"Вчера вечером, в 23:30, был ураган. Он продолжался около 15 секунд. Машины были припаркованы у дома. Машина моей жены списана, а моя машина приняла на себя часть удара дерева. Просто счастье, что никто не пострадал. Это была чистая бойня", — рассказал британец.

Многие машины не подлежат ремонту Фото: SWNS

Момент когда разгулялась стихия видели и другие люди. 21-летний житель Юэн Уолш считает, что его жизнь была спасена, в тот момент когда он решил посетить бар.

"Я был в Wetherspoons, когда это случилось. Окна соседнего бистро выходили на улицу. Я только что закончил работу и собирался идти домой, но решил зайти в паб — возможно, этот бокал пива спас мне жизнь", — сказал он.

Местные жители считают чудом, что никто не погиб Фото: Daily Mirror

Издание отмечает, что из-за зимнего шторма "Геррит" пострадали машины и были побиты дома, в некоторых случаях с которых срывало целые крыши. Местные жители считают чудом, что никто не погиб.

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