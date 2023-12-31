Жуткая рождественская традиция: жители Уэльса стучатся в двери с лошадиным черепом (фото)

Считается, что если голова лошади попадет в дом, то его владельцы, будут удачливы до конца года.

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Существует множество различных традиций празднования Рождества, но есть один особый ритуал, который известен как один из самых жутких в Великобритании. Об этом пишет The Mirror.

В разных странах свои привычки, которые могут быть немного более удивительными, чем общепринятые. Одна из таких традиций, близкая к дому, вызвала удивление во всем мире.

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Уэльс — страна с богатой культурой и суевериями, но одна особая праздничная традиция может показаться некоторым людям немного жуткой. Народный обычай подразумевает использование лошадиного черепа, который крепится на шесте, спрятанном под тканью, и проносится по улицам. Эта фигура известна как Mari Lywd. Это одна из самых жутких праздничных традиций Уэльса.

Местные жители, когда-то устраивали шествие неживых лошадей, украшенных лентами, серпантином или остролистом и плющом, по своим деревням. Традиция, которая считается кельтской, была впервые зафиксирована в 1800 году, когда на улицы вышли люди, одетые в костюмы персонажей Панча и Джуди. Те, кто нес Mari Lwyd, пели песню, стучась в двери жителей.

Те, кто нес Mari Lwyd, пели песню, стучась в двери жителей Фото: Shutterstock

Говорят, что название означает либо "Серая кобыла", либо "Серая Мария". Название "Серая кобыла" связано с кельтскими лошадьми и британской мифологией, а "Серая Мария" — с рождественской сказкой, где беременная лошадь ищет хлев, чтобы родить своего жеребенка.

"Мари традиционно водят по деревне, часто между Рождеством и Двенадцатой ночью. Ее наряжают праздничными огнями и украшениями. Ее сопровождают другие народные персонажи, такие как шут и леди", — сообщает официальный сайт Wales.com.

Считается, что если голова лошади попадет в дом, то его владельцы, будут удачливы до конца года. Однако в XIX веке валлийские методисты и другие христианские нонконформисты раскритиковали "Mari Lwyd", и про национальный обряд стали забывать, а к 1960-м годам осталось лишь несколько марийских процессий в таких местах, как Пенкоед близ Бридженда и Пентирх близ Кардиффа.

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