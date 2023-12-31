Новый рекорд: медик британской армии быстрее всех преодолела Антарктиду на лыжах (видео)

Харприт Чанди проезжала на лыжах в среднем по 12-13 часов в день и тащила за собой 75-килограммовые сани со всем необходимым для выживания.

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Офицер медицинской службы британской армии Харприт Чанди заявила, что она стала самой быстрой женщиной, которая в одиночку прошла на лыжах через Антарктиду. Она преодолела 1130 км по антарктическим льдам за 31 день, 13 часов и 19 минут. Об этом пишет The Guardian.

Капитан Харприт Чанди в прошлом году побила два рекорда Гиннесса во время полярных исследований, а теперь утверждает, что побила и третий.

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Британка преодолела 1130 километров по антарктическим льдам за 31 день, 13 часов и 19 минут, опередив предыдущую рекордсменку, канадку Каролину Коте, на один день, 14 часов и 34 минуты. Издание отмечает, что Книге рекордов Гиннесса еще предстоит подтвердить рекорд, что может занять несколько месяцев.

"Я устал, но очень рада, что добралась. Это было совершенно не похоже на мою последнюю экспедицию. В прошлой экспедиции я полностью выжала из себя все возможное, а скоростная попытка — это совсем другое. После моей последней экспедиции я знала, что смогу хорошо справиться со льдом, и это придало мне уверенности в том, что я справлюсь с поставленной задачей", — рассказала Чанди.

Женщина бала на лыжах в среднем по 12-13 часов в день Фото: YouTube

Женщина бала на лыжах в среднем по 12-13 часов в день и тащила за собой 75-килограммовые сани со всем необходимым для выживания.

"Это определенно не был спринт, но мне приходилось постоянно взвешивать свои силы и то, сколько времени я буду кататься на лыжах каждый день. Слишком долго или слишком быстро — и я не справлялась. Слишком медленный или слишком ранний финиш — и я упущу рекорд", — отметила британка.

Побив два мировых рекорда, она не рассчитывала вернуться в Антарктиду в этом году, но вскоре поняла, что ей необходим "новый вызов" Фото: Sky News

Чанди из Дерби (Англия) сейчас находится на перерыве после военной службы, где она работала физиотерапевтом, занимаясь реабилитацией раненых солдат и офицеров. Она вошла в историю, став первой цветной женщиной, совершившей 700-мильное (1126 км) антарктическое путешествие к южному полюсу в одиночку и без поддержки. Вернувшись на следующий год, девушка побила два мировых рекорда, в том числе завершила самую продолжительную одиночную лыжную экспедицию без поддержки в один конец. Недавно она получила звание MBE и была названа женщиной года на церемонии награждения Women in Defence в 2022 году.

Побив два мировых рекорда, она не рассчитывала вернуться в Антарктиду в этом году, но вскоре поняла, что ей необходим "новый вызов".

"Эта экспедиция направлена не только на то, чтобы подтолкнуть себя, но и на то, чтобы вдохновить других бросить вызов своим границам и преодолеть барьеры. Именно в такие трудные моменты ты узнаешь, на что способен", — добавила Чанди.

Женщина скоро вернется в Великобританию, чтобы восстановиться и спланировать свое следующее приключение.

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