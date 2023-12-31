Очередное несчастье: жуткая "проклятая" картина может быть причастна к потопу (фото)

Портрет, ставший причиной целой череды жутких происшествий, обвиняют в новых бедах, поскольку он продолжает приносить несчастья.

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Жутковатый портрет маленькой девочки, похоже, продолжает приносить неудачи своему новому владельцу из Великобритании. Об этом пишет Daily Star.

Портрет, ставший причиной целой череды жутких происшествий, обвиняют в новых бедах, поскольку он продолжает приносить несчастья.

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Нынешний владелец жуткой картины рассказал, что за последнее время его лондонское помещение дважды затапливало, чего никогда не случалось, пока он не купил произведение искусства.

Ранее "проклятая" картина с изображением маленькой девочки была замечена в витрине благотворительного магазина в Восточном Сассексе (Великобритания) вместе с предупреждением, которое гласило: "Она вернулась! Дважды продана и дважды возвращена! Вы достаточно храбры?".

Человек, который купил рисунок в августе, вернул его в магазин Hastings Advice & Representation Centre всего через одну ночь. Следующая владелица рассказала, что после того, как она забрала портрет домой, ее начала преследовать призрачная черная фигура. В конце концов картина попала в руки Джеймса Кислингбери, директора компании London Bridge Experience, и недавно он подтвердил изданию, что проклятие настигло его с того момента, как он взял картину в руки.

Джеймс Кислингбери рядом с картиной Фото: Jonathan Buckmaster

"На обратном пути у меня возникли проблемы с машиной: электрика барахлила, радио не работало, а телефон не подключался. Мы достали картину из машины, она была завернута в бумагу и картон, а на лбу у нее была капля воды, что было странно, ведь вода не может просто так появиться. Через несколько дней сотрудники сообщили нам, что слышат шаги, идущие за ними по лестнице. Однажды это случилось со мной. Внизу также раздавались таинственные звуки", — рассказал он.

На этом неприятности не закончились. Недавно его туристическое заведение дважды затопило.

"У нас было несколько наводнений в период с ноября по декабрь. Однажды утром мы пришли, а подвал был затоплен. В прошлом у нас были небольшие протечки, но ничего подобного. Нам повезло, что здание довольно прочное, поэтому ущерб не слишком большой, но это было немного неожиданно. Я знаю, что любой циник скажет, что это просто совпадение, но, учитывая, сколько всего происходит, я начинаю верить, что в этой картине что-то есть" — добавил Джеймс.

Картина, написанная неизвестным художником, ранее дважды возвращалась в благотворительный магазин Фото: sliderulesyou/Twitter

Издание отмечает, что среди других странностей — случайное отключение телевизоров, камер и wi-fi в London Bridge Experience. Когда Джеймс забрал портрет домой, его тесть заболел, а его посудомоечная машина и тостер взорвались.

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