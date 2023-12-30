Учительница пришла в ужас из-за "оскорбительного" подарка на Рождество от школы

Женщине в качестве подарка от работодателя вручили экспресс-тест на Covid.

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Учителям нередко дарят новые кружки или коробки шоколада в период Рождества, и они всегда благодарны за любые подарки, которые они получают от своих учеников — независимо от того, насколько они маленькие. Но одна учительница поделилась своим ужасом по поводу подарка, который она получила от своего работодателя, а не от ученика или родителя. Вместо шоколадных конфет, печенья или любого другого классического рождественского подарка учителю подарили тест на Covid. Об этом сообщает издание Мirror.

Так, учительница рисования изо всех сил пыталась сдержать разочарование, демонстрируя подарок.

Она сказала: "Я в замешательстве. Это шутка? Я получила от школы рождественский подарок. Это экспресс-тест на Covid".

Учительница сняла с коробки оберточную бумагу с изображением леденцов, чтобы показать тест, который используется для обнаружения вируса, вызывающего COVID-19, путем тестирования образцов из вашего носа и рта.

История этого американского педагога стала вирусным в сети, поскольку зрители были ошеломлены странным подарком.

Один человек написал: "Это бесплатные тесты, которые я только что получил сегодня по почте от правительства". А другой добавил: "Извините, но, боже мой, я не ожидал, что это будет так плохо" с тремя смеющимися смайликами.

Учительница разозлилась из-за "оскорбительного" рождественский подарок от школы

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