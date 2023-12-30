Делит постель с мамой: девушка назвала своего парня странным из-за тесных отношений с семьей

Мать молодого человека вынуждена была остаться в его доме на пару дней и он предложил ей спать с ним в одной кровати. Но его девушка не оценила это и назвала их поведение странным.

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Британец заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы делить постель с мамой. Однако его девушка назвала все это "странным". Об этом сообщает издание Мirror.

Одна женщина раскритиковала своего парня и его "дружную" семью после того, как обнаружила, что его мать спит с ним в одной постеле, пока она оставалась в городе на несколько дней перед Рождеством. Спор стал вирусным в Интернете, но британцы разделились во мнениях относительно этого вопроса.

На Reddit анонимный 26-летний мужчина рассказал, что его мама собиралась переночевать в доме друга, но в итоге опоздала на поезд и ей нужно было место, где можно переночевать.

"Мы более дружны, чем многие семьи, и иногда это может заставить людей завидовать нашему родству. Мы все время путешествуем вместе и снимаем отели с двумя кроватями размера "queen-size", где я часто останавливаюсь в одной постели со своей сестрой", — объяснил мужчина.

Однако его девушка назвала ситуацию "странной" и спросила своего партнера, собирается ли он "заняться сексом" со своей мамой.

"Я не уверен в отношениях моей девушки с ее родителями. Мы познакомились в приложении для знакомств и узнаем друг друга по ходу дела. Мне кажется, их семья не так близка, как моя — поэтому она считает это странным?", — добавил мужчина.

Сотни людей зашли в раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями, и многие поддержали молодого человека.

"Если вы полностью одеты и не обнимаетесь и не прикасаетесь друг к другу, то проблем нет. Кровать — это всего лишь место для сна. Не все с этим согласны, но это не дает ей права осуждать тебя и делать унизительные замечания", — прокомментировал один человек.

Другой написал: "Это красный флаг, [что] она не может понять, что люди могут делить постель и не заниматься сексом.

А третий сказал: "Подруга такая странная. Перестаньте сексуализировать ситуацию".

Однако некоторые люди заявили, что эта встреча не обязательно носит сексуальный характер, но является "неуместной".

"Мне было бы странно, если бы мой парень сделал это", — сказал один из пользователей.

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