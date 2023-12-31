"Это могла быть я": победители самых крупных выигрышей в лотерею за 2023 год

Пять самых больших выигрышей в лотерею, которые преобразили жизни счастливчиков и добавили светлых моментов в этот год.

Related video

2023 год был невероятно удачливым для некоторых счастливчиков, которые смогли покорить вершину лотерейных розыгрышей. Сегодня мы расскажем вам о самых ошеломляющих выигрышах, которые сменили судьбы людей и стали громким эхом удачи во всем мире. Информацию для вас собрал Фокус.

Важно

Проклятие победителя: почему люди, выигравшие миллионные особняки, спешат их продать (фото)

Погрузимся же в волнующие детали историй, которые могут оставить вас в изумлении и, возможно, навсегда изменят ваше восприятие слова "удача".

1,765 миллиарда долларов — Powerball, 11 октября 2023 года

Один билет, проданный в Калифорнии (США), совпал со всеми шестью шарами и принес человеку, имя которого не разглашается, приз в размере $1,765 миллиарда, сообщается на сайте Powerball. Победитель мог получить 774,1 миллиона долларов единовременным платежом или же всю сумму, но частями на протяжении нескольких лет.

Выигрышный билет был продан в магазине Midway Market & Liquor на Frazier Mountain Park Road в Фрейзер-Парке, согласно данным Калифорнийской лотереи.

Иллюстративное фото Фото: Nachedeu

Это был второй по величине джекпот Powerball, а также второй по величине джекпот лотереи США за всю историю. Победители самых крупных джекпотов за всю историю лотерей были из Калифорнии.

"Поздравляем нового миллиардера Powerball и миллионы игроков Powerball, выигравших другие денежные призы в ходе этого розыгрыша", — сказал Дрю Свитко, председатель группы по продуктам Powerball и исполнительный директор лотереи Пенсильвании.

1,602 миллиарда долларов — Mega Millions, 8 августа 2023 года

Исторический джекпот Mega Millions выигран. Именно с такими заголовками вышли американские газеты в тот день.

Один билет, проданный во Флориде (США), совпал со всеми шестью шарами и выиграл джекпот в размере 1,602 миллиарда долларов, сообщается на сайте Mega Millions. Победитель, имя которого не разглашается, также может выбрать вариант с денежной выплатой в размере 794,2 миллиона долларов. Итоговый джекпот оказался выше объявленного из-за более высоких, чем ожидалось, продаж.

Иллюстративное фото Фото: SiLive

Выигрышный билет был продан в супермаркете Publix на бульваре Атлантик в Нептун-Бич, штат Флорида.

Джекпот стал самым крупным джекпотом Mega Millions за всю историю. Приз стал вторым по величине в истории лотерей США, уступив только джекпоту Powerball в размере 2,04 миллиарда долларов в 2022 году. Выигрышными номерами, разыгранными во вторник, 8 августа 2023 года, были: 13, 19, 20, 32, 33 и Megaball 14. Множитель был 2x.

1,348 миллиарда долларов — Mega Millions, 13 января 2023 года

Пятница 13-е оказалась удачной для одного из участников Mega Millions. Обладатель одного билета из штата Мэн (США) вошел в новый год став значительно богаче. Его билет стал единственным, в котором совпали все шесть номеров (белые шары 30, 43, 45, 46 и 61, а также золотой Mega Ball 14).

Приз составлял 1,348 миллиарда долларов (723,5 миллиона долларов наличными), что является вторым по величине джекпотом в истории игры. Окончательная сумма выигрыша немного отличалась от оценок и была основана на фактических продажах. Выигрышный билет был продан в Hometown Gas & Grill в Ливане, штат Мэн.

Иллюстративное фото Фото: The New York Times

"Поздравляем лотерею штата Мэн, которая только что выиграла свой первый в истории джекпот Mega Millions", — отметил директор лотереи штата Огайо Пэт Макдональд, ведущий директор консорциума Mega Millions.

1,08 миллиарда долларов — Powerball, 19 июля 2023 года

Билет, проданный в Калифорнии, стал единственным победителем джекпота Powerball в размере 1,08 миллиарда долларов. Лотерейный приз стал шестым по величине в США за всю историю. Имя победителя не называлось.

Сумма денежного опциона для розыгрыша 19 июля оценивалась в 558,1 миллиона долларов, сообщили представители лотереи.

Иллюстративное фото Фото: WBTW

"Окончательные продажи билетов увеличили размер джекпота, который на момент розыгрыша превысил прежнюю оценку в 1 миллиард долларов и составил 1,08 миллиарда долларов", — сказал Дрю Свитко, председатель группы продуктов Powerball и исполнительный директор лотереи Пенсильвании.

Это был третий по величине Powerball и третий раз за 31-летнюю историю лотереи, когда джекпот достиг порога в миллиард долларов.

754,6 миллиона долларов — Powerball, 6 февраля 2023 года

Бекки Белл из Оберна, штат Вашингтон (США) выиграла главный приз Powerball в размере 754,6 миллиона долларов. Этот выигрыш стал пятым по величине за всю историю лотерейной игры.

Женщина, купила счастливый билет в местном продуктовом магазине Fred Meyer 5 февраля. Белл, которая долгое время работала аналитиком в компании Boeing, увидела, что тогда предполагаемый джекпот составлял 747 миллионов долларов. Она уже купила один билет Powerball, но число вдохновило ее на покупку второго. Именно он и оказался единственным выигрышным билетом с огромным джекпотом в размере 754,6 миллиона долларов. Женщина не сразу поняла, что стала крупным победителем.

Иллюстративное фото Фото: CNN

"На следующий день я готовилась к встрече в 6:20 утра, прокручивала виджет новостей, и тут на экране появилась статья о выигрышном билете, проданном в Оберне, и я подумала: "Это могла быть я". Но я никогда в жизни не выигрывала больше 20 долларов. Можете представить мой шок, когда я поняла, что только что произошло. Я просто сломалась и заплакала", — рассказывала Бекки Белл.

После встречи американка проверила свои билеты и узнала, что второй билет совпал со всеми шестью выигрышными номерами. Приз в размере 754,6 миллиона долларов стал пятым по величине джекпотом в истории Powerball и девятым по величине за всю историю лотерей США, согласно данным Powerball.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.