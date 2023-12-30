"Портал в прошлое": в кинотеатре нашли и вернули владельцам потерянный 65 лет назад кошелек

Оказалось, что владелица кошелька была красивой женщиной, которая преподавала в воскресной школе, организовывала благотворительные акции для детей с ДЦП.

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В США в Атланте во время ремонта местного кинотеатра строители нашли кошелек. Было установлено, что его потеряла одна из посетительниц кинотеатра 65 лет назад. Об этом пишет UPI.

Так, рабочие, которые реконструировали кинотеатр Plaza Theatre в Атланте, нашли за одной из стен старый кошелек и передали его владельцу кинотеатра Крису Эскобару.

Он рассказал, что место, где был найден кошелек, вероятно, было бывшей комнатой для находок в кабинете менеджера кинотеатра, которую после ремонта застроили.

"Это был портал в прошлое", — сказал Эскобар о кошельке.

Он отметил, что ему пришла идея разыскать владельца кошелька и вернуть его ему. Эскобар поискал в Интернете. Его жена Николь сумела найти некролог мужа владелицы кошелька Флой — Роя Калбрета. В некрологе упоминался благотворительный гольф-турнир — Кубок Калбрета. С его помощью удалось найти 71-летнюю Тею Чемберлен, дочь супругов Калбретов.

Оказалось, что Флой Калбрет была красивой женщиной, которая преподавала в воскресной школе, организовывала благотворительные акции для детей с ДЦП.

Среди вещей в кошельке Тея Чемберлен нашла даже свою страховую карточку и записку к врачу. Возвращение этих воспоминаний вызвало у нее много эмоций, как будто мать вернулась в семью.

"Даже не знаю, как сказать, насколько я была поражена", — сказала Чемберлен, когда взяла в руки кошелек своей матери.

Чемберлен было всего 6 лет, когда ее мать потеряла кошелек в 1958 году. В нем были старые семейные фотографии, библиотечная карточка и лотерейные билеты.

Напомним, что родители 15 лет обманывали дочь, чтобы она не ела их сладости. Она была обескуражена, когда узнала, что причина была в том, что они не хотели делиться с ней шоколадом.

Ранее Фокус сообщал, что женщина из-за глупой ошибки "потратила" более 2 млн гривен в ресторане. Она просто хотела показать в соцсетях фото со своим блюдом. Женщина сделала снимок, в который случайно попал QR-код ее столика.