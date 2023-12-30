"Притворялась ребенком": сирота из Украины встретилась с отцом, который считал ее опасной

Наталия Грейс попала в заголовки газет всего мира после того, как ее обвинили в попытке убийства своей приемной матери. Тогда Майкл Барнетт рассказал, что их "ребенок" мог зарезать его жену. Мужчина утверждал, что девочке на самом деле было 22 года.

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Украинская девочка-карлик Наталья Грейс была усыновлена семьей Барнетт из США. Спустя время ее приемный отец заявил, что девушка вела себя странно и что они с женой волнуются за свою безопасность. Сейчас Наталья живет с другой семьей, но согласилась на встречу с Майклом Барнеттом. Об этом пишет Daily Star.

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Наталья Грейс встретилась лицом к лицу с человеком, который удочерил ее 13 лет назад и обвинил в том, что она просто притворялась ребенком.

Майкл Барнетт и его жена Кристин из штата Индиана в США удочерили Наталью в 2010 году, думая, что это шестилетняя сирота с редким генетическим заболеванием. Но, по их словам, позже они узнали, что она была взрослой женщиной, склонной к насилию. Мужчина заявил, что приемная дочь хотела убить их и других детей.

В 2012 году судья удовлетворил ходатайство семьи о законном изменении даты ее рождения с 2003 на 1989 год. После этого семья поселила ее в квартире, а сама переехала в Канаду.

Наталья Грейс встретилась лицом к лицу с человеком, который удочерил ее 13 лет назад Фото: Investigation Discovery

Теперь напряженное воссоединение Натальи и Майкла было снято на камеру для документального фильма Investigation Discovery (ID) под названием Natalia Speaks. В фильме они сидят близко друг к другу и девушка оспаривает обвинения со стороны отца, в том числе утверждение, что однажды он проснулся и обнаружил ее стоящей над кроватью родителей с ножом.

"Я никогда не была в вашей комнате с ножом", — говорит она. Но Майкл отвечает: "Я знаю, что я видел".

Майкл Барнетт рассказал, что их "ребенок" мог зарезать его жену Фото: Investigation Discovery

Вся история будет показана в шести серийном сериале, который выйдет в эфир в начале следующего года.

"В каждой лжи скрыта правда, но нужно хорошенько покопаться, чтобы ее увидеть. Им это с рук не сойдет", — говорит Наталья.

Сирота из Украины также отметила, что "потеряла свое детство" после успешного ходатайства Майкла и Кристин о юридическом изменении ее возраста.

Барнетты были взяты под стражу в 2019 году по обвинению в отсутствии заботы о ребенке, когда они переехали в Канаду и отказались от Натальи. Приемный отец был оправдан, а дело его супруги Кристин было прекращено. Синтия Мэнс, новая приемная мама Натальи, рассказывает в сериале, что правосудие не восторжествовало, а Майкл лишь "ухмылялся", когда его оправдали.

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