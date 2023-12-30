Слышно крики: огромная волна накрыла людей, наблюдавших за штормом с пляжа (видео)

Минимум восемь человек получили травмы во время сильного прилива и были госпитализированы.

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На этой неделе на побережье Калифорнии (США) обрушились мощные волны. Многие люди, которые наблюдали за штормом, пострадали. Об этом пишет The Indepentent.

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Огромная волна застала врасплох зрителей, оставшихся на берегу Тихого океана, несмотря на предупреждение Национальной метеорологической службы. Специалисты рекомендовали местным жителям избегать близости к воде в ближайшие дни, однако некоторые все равно проигнорировали предостережения, чтобы запечатлеть волнующие снимки.

В результате Лос-Анджелесское пожарное управление сообщило, что 28 декабря как минимум восемь человек получили травмы во время сильного прилива и были госпитализированы.

Волны достигали восьми метров Фото: Facebook

Бушующую стихию удалось снять на камеру, и на записи видно, как мощный поток воды сбивает нескольких людей с ног. Уточняется, что высота волн в тот день достигала почти восьми метров. На пляже было слышно крики.

"Волны могут запросто сбить людей с ног и унести их. Будьте предельно осторожны! Эти волны бьют на 28-33 фута и могут легко пробить верхушки невысоких скал или морских стен, как здесь", — написала Национальная метеорологическая служба.

В Южной Калифорнии пожарная служба округа Вентура поделилась видеозаписью, на которой видно, как отдыхающие пытаются убежать от волны, обрушивающейся на пляж, и многие из них падают, когда вода поднимает их с ног.

"Из-за этой волны восемь человек были доставлены в местные больницы. В целях вашей безопасности, пожалуйста, избегайте района у океана, так как это может быть довольно опасно", — написали представители департамента на сайте X (бывший Twitter).

На сайте округа, посвященном чрезвычайным ситуациям, чиновники предупреждают, что мощные волны и сильные разрывные течения представляют "опасность утопления", они волны могут пронестись по пляжу без предупреждений.

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