"Забыл о булочке": женщина показала смешную реакцию мужа на ее третью беременность (видео)

Забавный ролик американского семейства собрал 23 миллиона просмотров в TikTok.

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Многодетная мать Лиз-Роуз Шорт из США любит разыгрывать своего мужа Коди. Женщина с хорошим чувством юмора каждый раз находит оригинальный способ, как сообщить ему хорошую новость.

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Чтобы намекнуть любимому на третью беременность, женщина положила булочку в духовку. Затем якобы срочно уехала по делам, "забыв" о приготовлении ужина. Когда она вернулась домой, то злой муж, работающий механиком подводной лодки, демонстративно открыл духовку, указывая на сгоревшее блюдо.

Лиз-Роуз несколько раз пыталась намекнуть благоверному, но он так и не понял ее шутки. Так что она сказала прямо: "У нас будет ребенок". После чего радостный Коди бросил кухонное полотенце и с широкой улыбкой и словами "я так тебя люблю" обнял жену.

Забавное видео семейства Шорт просмотрели 23 миллиона раз в TikTok. В описании к ролику написано: "Когда ты портишь собственное объявление о беременности, забыв булочку в духовке".

Пользователи сети шутят в комментариях.

"Да, он вытащил, но не достаточно быстро. Теперь булочка в духовке. Поздравляем и благодарим за службу"

"Я только что вытащил ее. Нет, сэр, вы как раз этого не сделали"

"Он точно не вытащил"

"Я тоже готовила булочку в духовке. Никому не рекомендую"

"Поздравляю! Кроме того, он похож на Джоша Хендерсона!"

"Ой, а сколько же радости в его глазах".

Напомним, ранее Фокус писал, как мать Харли Уолтон из Великобритании рассмеялась, когда услышала, какую именно роль сыграет ее шестилетний сын Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.

Кроме того, мы рассказывали о 33-летней Айни Сухайди из Лондона, которая опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца. Ее короткий ролик уже собрал несколько миллионов просмотров, тысячи комментариев и репостов.