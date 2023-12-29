Работали под прикрытием: полицейские бросали коктейли в случайных прохожих (видео)

Помимо бросания напитков, обвиняемые офицеры ездили по лужам, намеренно обливая людей, ожидающих на автобусных остановках.

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В США двое полицейских под прикрытием из Луисвилля, штат Кентукки, были наказаны за их вызывающие беспокойство выходки. Мужчины бросали коктейли в невинных прохожих из машин без опознавательных знаков. Об этом сообщает Inside Edition.

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40-летний Кертис Флинн и 36-летний Брайан Уилсон в течение 11 месяцев в 2018 и 2019 годах издевались над людьми ради развлечения. Об этих инцидентах стало известно после появления видеозаписи в соцсетях, что привело к местному скандалу, получившему название "Slushy-gate".

Патрулирующие улицы офицеры в форме снимали на видео свое неподобающее поведение и позже поделились роликом с коллегами.

По меньшей мере 24 невинных человека были забросаны напитками. Двое офицеров, находившихся в машине, были опознаны как 40-летний Кертис Флинн и 36-летний Брайан Уилсон. Они были членами элитной группы по борьбе с наркотиками под прикрытием. Оба признали себя виновными. Флинн был приговорен к трем месяцам, а Уилсон — к 30 месяцам.

40-летний Кертис Флинн и 36-летний Брайан Уилсон Фото: ABC News

Обвиняемые офицеры также ездили по лужам, обливая людей, ожидавших на остановках.

Мэр Луисвилля Крейг Гринберг говорит, что культура полицейского департамента изменилась, и подобные инциденты больше не повторятся.

"Мы сосредоточились на совершенно ином подходе к обучению. Мы стали уделять больше внимания надзору. Подобные инциденты будут недопустимы", — заявил Крейг Гринберг.

Пятеро других офицеров были привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что знали о нарушениях, но не сообщили об этом. Им было разрешено остаться в полиции.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сбила машиной своего парня после его фото с другой девушкой. Элис Вуд обвиняют в убийстве Райана Уотсона, с которым она была в отношениях. Обвинение утверждает, что девушка сбила парня своим Ford Fiesta и проехала с ним 158 метров.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.