Бессердечный хозяин: брошенную на голодную смерть собаку спас другой пес (фото)

Сейчас животное находится под пристальным наблюдением специалистов и получает круглосуточную помощь.

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Семилетнюю собаку Рози породы лерчер, которую бросили умирать с голоду в живой изгороди, чудом спас другой пес. Домашний любимец привел своего хозяина к попавшему в беду собрату во время утреннего выгула. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

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Измученная Рози с множеством колотых ран была найдена около 7:30 утра в Северном Йоркшире, что в Великобритании. Голодное животное сразу отвезли к ветеринарам, которые покрыли ее многочисленные травмы спреем с антибиотиком и поставили капельницу.

Сейчас Рози находится под пристальным наблюдением специалистов и получает круглосуточную помощь. Говорят, собака уже идет на поправку, хотя одну из ее задних ног, возможно, придется ампутировать из-за тяжелой инфекции.

"Собаке очень повезло, что ее вовремя нашли, поскольку это тихая улица и вокруг очень мало людей. Мы не уверены, как долго она пролежала там, возможно, всю ночь, поэтому могла погибнуть от полученных травм и холода", — заявил Джеймс Дак, офицер Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).

По его словам, собаку, скорее всего, бросил умирать ее бессердечный хозяин.

Рози нашли в ужасном состоянии Фото: SWNS

"Это шокирующий инцидент. Однако мы рады, что можем помочь Рози стать на ноги", — резюмировал он.

Недавно мы рассказывали об ужасном поступке 55-летнего Энтони Беллмана из Флориды. Живодер замотал свою собаку Ксилу в черный пакет и выбросил в контейнер для мусора. Животное чудом выжило и вскоре благодаря вшитому микрочипу и вебкамерам "указало" местному шерифу на своего непорядочного хозяина.

Кроме того, мы писали, что из приюта SPCA в Пенсильвании впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных. Хотя еще две недели назад вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.