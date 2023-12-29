Заподозрила в измене: девушка избила парня наряженной новогодней елкой (фото)

Пара состояла в романтических отношениях и жила вместе уже два года.

Related video

В США задержали 20-летнюю жительницу штата Флорида, которая во время ссоры несколько раз ударила своего бойфренда новогодней елкой. Об этом пишет FOX News.

Важно

Неудачная анестезия: хирург трижды ударил пациентку по лицу во время операции (видео)

Инцидент произошел 24 декабря в городе Сент-Питерсберг. 20-летняя Мирикл Ривера заподозрила своего 24-летнего парня в измене и устроила скандал. После нескольких разногласий между ними молодой человек ушел в другую комнату и лег на диван.

Через некоторое время девушка ворвалась в комнату, схватила наряженную новогоднюю елку и начала бить ею своего бойфренда. В итоге приехали сотрудники полиции. У пострадавшего были зарегистрированы незначительные царапины на верхней части корпуса и руках.

Риверу доставили в полицейское отделение и обвинили в домашнем насилии. Женщина была помещена в тюрьму округа Пинеллас. 25 декабря ее выпустили из-под стражи. Девушка не признала себя виновной. Известно, что пара состояла в отношениях около двух лет.

Женщина подозревала молодого человека в измене Фото: Pinellas County Sheriffs Office

Ранее Фокус сообщал, что женщина сбила машиной своего парня после его фото с другой девушкой. Элис Вуд обвиняют в убийстве Райана Уотсона, с которым она была в отношениях. Обвинение утверждает, что девушка сбила парня своим Ford Fiesta и проехала с ним 158 метров.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.