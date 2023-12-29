Женщина после интрижки с сантехником 9 месяцев скрывала беременность (фото)

Для конспирации Оливия Финч удалила аккаунты в социальных сетях и надевала мешковатую одежду.

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30-летняя Оливия Финч из Шрусбери, что в Великобритании, скрывала свою беременность от семьи и друзей. Женщина закрутила роман с 31-летним сантехником Робом всего через 13 месяцев после развода с бывшим мужем, и очень боялась общественного осуждения. Об этом пишет издание SWNS.

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Оливия, которая работает менеджером по недвижимости, удалила аккаунты в социальных сетях и надевала мешковатую одежду, чтобы скрыть большой живот.

"Я не хотела об этом говорить всем на свете, но теперь, если честно, жалею. Кому-то может показаться, что я слишком быстро пошла дальше, но на самом деле мысленно отстранилась от своего последнего брака еще задолго до официального развода. Поэтому, как мне кажется, это было не быстро", — признается миссис Финч.

По словам британки, сначала было несложно держать беременность в тайне. А потом наступила зима, и женщина начала надевать большие пальто, джемперы и обматывалась массивными шарфами.

30-летняя Оливия Финч со своей дочерью Фото: SWNS

Будущая мать всячески избегала светских мероприятий, но когда все же приходилось бывать на неформальных встречах, то пила безалкогольное вино. Финч даже приняла решение переехать в другой регион, чтобы наслаждаться отношениями со своим возлюбленным и не волноваться из-за того, что ее тайна будет раскрыта.

17 апреля этого года британка родила дочь Ронни, чем шокировала своих близких. Несмотря на то, что ребенку сейчас 8 месяцев, далеко не все знакомые и коллеги матери в курсе о ее существовании.

"Сначала все были в шоке, но через месяц не могли дождаться встречи с младенцем", — говорит Финч.

30-летняя Оливия Финч со своей дочерью Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о лесбийской паре Эмили Патрик и Кэрри Осборн, которые обменялись эмбрионами и родят сыновей от одного донора спермы.

Кроме того, мы рассказывали, что бывший врач американского репродуктивного центра UW Medicine Кристофер Герндон отказался от лицензии. Это произошло после того, как одна из пациенток выдвинула обвинения, что он без согласия оплодотворил ее собственной спермой. Женщина сделала ДНК-тест и была шокирована, когда узнала, что у ее детей не тот же отец.